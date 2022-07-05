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厄瓜多女疑2歲兒被惡魔附身 浴室下毒手剖肚稱是驅魔
迷信釀成悲劇？一名厄瓜多女子稱要幫2歲兒除去體內的惡魔，因此對親生的2歲兒子下毒手，剖肚取臟器並稱其為「必要手段」。男童的外婆急撥打急救電話，而女子隨後也遭當地警方逮捕，並供稱剖肚過程是看電視學的。
據外媒報導，厄瓜多一名25歲女子認為自己2歲大的兒子被惡魔附身，聲稱要將惡魔從兒子體內趕出來，並認為移除他的腸子可以驅除邪靈，因此持刀將親生兒子的臟器取出。
報導指出，男童的外婆當時聽見浴室傳來尖叫聲，因此前去查看，不料驚見女兒手握一把刀，而孫子的肚子被切開。男童的外婆立即撥打急救電話，並將孫子送往醫院，遺憾搶救無果，男童最終在醫院逝去。
警方表示，該女子堅稱「這是將惡魔從小孩體內驅除的必要方式」，據報導，女子疑似患有疾病，遭逮時已接受護理人員的治療，並告訴警方取臟器的過程是看電視學的。該女子家人則表示她75%的智力和聽力受損，而警方的調查仍在進行中。
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