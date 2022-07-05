氣候變遷影響更大 冰河加速融化釀悲劇

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】氣候變遷讓歐洲今夏將面臨冰河危機！義大利近日遭熱浪侵襲，導致高山冰河融化且部分崩塌，造成至少7人死亡的悲劇。專家提醒，近年來氣候變遷、融冰增加，加上今年高溫，若民眾若要上山避暑必須非常小心，因為冰河不穩定，恐再次引發如義大利這樣的慘案。

冰河崩塌觀光客死亡

根據《半島電視台》與《歐洲週報》報導，義大利近日受熱浪侵襲，使得該國的多洛米蒂山爆發冰河崩塌，導致至少7位觀光客死亡，目前仍有14名觀光客失蹤。義大利總理德拉吉認為，這次災害是因氣候變遷引起，也曾親自到崩塌現場勘查，指揮救災隊加強搜索。

由於災害發生地位於多洛米蒂山平均高度最高的地方，因此搜救難度也顯著增加。《衛報》提到，英國布里斯托大學教授班柏受訪時分析，義大利去年冬天降雪量少，加上今年熱浪高溫，讓融冰加速，恐因此導致意外發生，該區冰河未來恐更加不穩定。

冰災完美風暴

義大利正面臨歷史紀錄的熱浪，在阿爾卑斯山居然測得刷新紀錄的攝氏10度高溫，米蘭比科卡大學的教授指出，熱浪爆發，民眾更想要去高山避暑，但歐洲高山許多冰河因熱浪而變得更容易融化，且很難預測冰河何時崩塌，形成氣候災難的「完美風暴」。

《半島》也提到，聯合國報告指出，地中海盆地將會是未來氣候變遷中，最劇烈變熱的區域，南歐國家如義大利、西班牙與希臘未來將面臨熱浪、乾旱的頻率增加，而阿爾卑斯山也是歐洲主要冰河分佈的區域，未來也將會變得更加不穩定，影響下游國家。

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