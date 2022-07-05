快訊

中重症+125！3旬男發病10天身亡、10歲童MIS-C皆未接種疫苗

直播／確診數又回升！今本土+35914、病歿+103

不受歡迎的崔健拿歌王 卻讓大陸high了 讚「金曲格局大」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

氣候變遷影響更大 冰河加速融化釀悲劇

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】氣候變遷讓歐洲今夏將面臨冰河危機！義大利近日遭熱浪侵襲，導致高山冰河融化且部分崩塌，造成至少7人死亡的悲劇。專家提醒，近年來氣候變遷、融冰增加，加上今年高溫，若民眾若要上山避暑必須非常小心，因為冰河不穩定，恐再次引發如義大利這樣的慘案。

冰河崩塌觀光客死亡

根據《半島電視台》與《歐洲週報》報導，義大利近日受熱浪侵襲，使得該國的多洛米蒂山爆發冰河崩塌，導致至少7位觀光客死亡，目前仍有14名觀光客失蹤。義大利總理德拉吉認為，這次災害是因氣候變遷引起，也曾親自到崩塌現場勘查，指揮救災隊加強搜索。

由於災害發生地位於多洛米蒂山平均高度最高的地方，因此搜救難度也顯著增加。《衛報》提到，英國布里斯托大學教授班柏受訪時分析，義大利去年冬天降雪量少，加上今年熱浪高溫，讓融冰加速，恐因此導致意外發生，該區冰河未來恐更加不穩定。

冰災完美風暴

義大利正面臨歷史紀錄的熱浪，在阿爾卑斯山居然測得刷新紀錄的攝氏10度高溫，米蘭比科卡大學的教授指出，熱浪爆發，民眾更想要去高山避暑，但歐洲高山許多冰河因熱浪而變得更容易融化，且很難預測冰河何時崩塌，形成氣候災難的「完美風暴」。

《半島》也提到，聯合國報告指出，地中海盆地將會是未來氣候變遷中，最劇烈變熱的區域，南歐國家如義大利、西班牙與希臘未來將面臨熱浪、乾旱的頻率增加，而阿爾卑斯山也是歐洲主要冰河分佈的區域，未來也將會變得更加不穩定，影響下游國家。

【更多精采內容，詳見

義大利 熱浪 崩塌

延伸閱讀

知名廠牌長夾內襯藏一紙 網見「6字」笑翻：證明義大利進口？

義大利山區冰川崩落釀6死8傷 疑創紀錄高溫所致

疑創紀錄高溫所致！阿爾卑斯冰川崩落 釀6死9傷15失蹤

義大利阿爾卑斯山區冰川崩落 造成至少6人喪命

相關新聞

丈夫說夢話呼喊別的女人 她一氣之下潑熱水在丈夫下體

玻利維亞一名女子近日遭到逮捕，因為她在老公睡得正甜時，對老公潑熱水。

法媒：巴黎鐵塔鏽跡斑斑 需全面整修

法國雜誌「瑪麗安娜」（Marianne）引述機密報告報導，巴黎地標艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）鏽跡斑斑，需要全...

風力發電機進藏王連峰 日本宮城知事首表態反對

日本關西電力公司計畫在擁有「御釜」火山湖等知名景點的藏王連峰，設置多達19座風力發電機，引發居民反彈與憂慮，宮城縣知事村...

抗議高油價 英國駕駛人龜速塞爆公路

大批英國示威群眾今天把車開上公路龜速行駛，要求政府拿出辦法應對油價飆漲，導致主要道路交通大打結

氣候變遷影響更大 冰河加速融化釀悲劇

氣候變遷讓歐洲今夏將面臨冰河危機！義大利近日遭熱浪侵襲，導致高山冰河融化且部分崩塌，造成至少7人死亡的悲劇。專家提醒，近年來氣候變遷、融冰增加，加上今年高溫

爬梳典藏文獻 揭密百年睡蓮新品種

以葉寬超過3公尺的驚人尺寸，維持著難以超越的世界紀錄，儘管如此，玻利維亞長久以來未被研究學者正確分類，與亞馬遜和克魯齊亞種的巨型蓮花混淆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。