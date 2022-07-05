丈夫說夢話呼喊別的女人 她一氣之下潑熱水在丈夫下體

玻利維亞一名女子近日遭到逮捕，因為她在老公睡得正甜時，對老公潑熱水。

據ODDITYCENTRAL報導，6月23日，玻利維亞拉巴斯市發生一起傷害事件。一名女子因為丈夫在睡夢中說夢話，不只講了「別的女人的名字」，還向對方示愛。女子一氣之下，跑到廚房燒開水，接著將滾燙的熱水潑到丈夫的私處及身體其他部位。

據當地警方表示，這已經不是男子第一次遭到家暴。拉巴斯市特殊打擊犯罪隊副隊長多奈爾（Juan José Donaire）指出，之前女子就曾因為和丈夫鬧不愉快，在丈夫身上淋上酒精，甚至想要點燃酒精。

女子潑完熱水後主動報案，不過丈夫的身體、手臂和下體都因熱水導致二度燙傷。目前男子已經被送往玻利維亞首都的醫院進一步治療，女子目前則須面對相關刑責。