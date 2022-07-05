快訊

中重症+125！3旬男發病10天身亡、10歲童MIS-C皆未接種疫苗

直播／確診數又回升！今本土+35914、病歿+103

不受歡迎的崔健拿歌王 卻讓大陸high了 讚「金曲格局大」

丈夫說夢話呼喊別的女人 她一氣之下潑熱水在丈夫下體

聯合新聞網／ 綜合報導
女子醋勁大發，趁丈夫熟睡時潑灑熱水在丈夫身上。示意圖。圖片來源／ingimage
女子醋勁大發，趁丈夫熟睡時潑灑熱水在丈夫身上。示意圖。圖片來源／ingimage

玻利維亞一名女子近日遭到逮捕，因為她在老公睡得正甜時，對老公潑熱水。

ODDITYCENTRAL報導，6月23日，玻利維亞拉巴斯市發生一起傷害事件。一名女子因為丈夫在睡夢中說夢話，不只講了「別的女人的名字」，還向對方示愛。女子一氣之下，跑到廚房燒開水，接著將滾燙的熱水潑到丈夫的私處及身體其他部位。

據當地警方表示，這已經不是男子第一次遭到家暴。拉巴斯市特殊打擊犯罪隊副隊長多奈爾（Juan José Donaire）指出，之前女子就曾因為和丈夫鬧不愉快，在丈夫身上淋上酒精，甚至想要點燃酒精。

女子潑完熱水後主動報案，不過丈夫的身體、手臂和下體都因熱水導致二度燙傷。目前男子已經被送往玻利維亞首都的醫院進一步治療，女子目前則須面對相關刑責。

家暴

延伸閱讀

快遞員送貨到家要求幼女「露齒笑給我拍」 女子氣炸投訴

影／湖邊浪漫求婚…下一秒戒指直接掉進水裡 男摀嘴傻掉了

慶祝媳婦懷孕她把寶寶名刺在身上 刺完發現…名字改了！

中暑熱死？2歲孩獨留家中脫水身亡 照顧者46歲嬤竟跑去遊樂園

相關新聞

丈夫說夢話呼喊別的女人 她一氣之下潑熱水在丈夫下體

玻利維亞一名女子近日遭到逮捕，因為她在老公睡得正甜時，對老公潑熱水。

法媒：巴黎鐵塔鏽跡斑斑 需全面整修

法國雜誌「瑪麗安娜」（Marianne）引述機密報告報導，巴黎地標艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）鏽跡斑斑，需要全...

風力發電機進藏王連峰 日本宮城知事首表態反對

日本關西電力公司計畫在擁有「御釜」火山湖等知名景點的藏王連峰，設置多達19座風力發電機，引發居民反彈與憂慮，宮城縣知事村...

抗議高油價 英國駕駛人龜速塞爆公路

大批英國示威群眾今天把車開上公路龜速行駛，要求政府拿出辦法應對油價飆漲，導致主要道路交通大打結

氣候變遷影響更大 冰河加速融化釀悲劇

氣候變遷讓歐洲今夏將面臨冰河危機！義大利近日遭熱浪侵襲，導致高山冰河融化且部分崩塌，造成至少7人死亡的悲劇。專家提醒，近年來氣候變遷、融冰增加，加上今年高溫

爬梳典藏文獻 揭密百年睡蓮新品種

以葉寬超過3公尺的驚人尺寸，維持著難以超越的世界紀錄，儘管如此，玻利維亞長久以來未被研究學者正確分類，與亞馬遜和克魯齊亞種的巨型蓮花混淆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。