丈夫說夢話呼喊別的女人 她一氣之下潑熱水在丈夫下體
玻利維亞一名女子近日遭到逮捕，因為她在老公睡得正甜時，對老公潑熱水。
據ODDITYCENTRAL報導，6月23日，玻利維亞拉巴斯市發生一起傷害事件。一名女子因為丈夫在睡夢中說夢話，不只講了「別的女人的名字」，還向對方示愛。女子一氣之下，跑到廚房燒開水，接著將滾燙的熱水潑到丈夫的私處及身體其他部位。
據當地警方表示，這已經不是男子第一次遭到家暴。拉巴斯市特殊打擊犯罪隊副隊長多奈爾（Juan José Donaire）指出，之前女子就曾因為和丈夫鬧不愉快，在丈夫身上淋上酒精，甚至想要點燃酒精。
女子潑完熱水後主動報案，不過丈夫的身體、手臂和下體都因熱水導致二度燙傷。目前男子已經被送往玻利維亞首都的醫院進一步治療，女子目前則須面對相關刑責。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言