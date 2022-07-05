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爬梳典藏文獻 揭密百年睡蓮新品種

台灣醒報／ 記者杜聿鎧╱台北報導
研究員表示，因為巨型睡蓮太過顯眼，過去反而未能妥善研究外型相像的三類品種。（Photo on Flickr）
研究員表示，因為巨型睡蓮太過顯眼，過去反而未能妥善研究外型相像的三類品種。（Photo on Flickr）

【台灣醒報記者杜聿鎧綜合報導】外型與荷花相似，可供食用、藥用的睡蓮又發現新品種，這種名為「維多莉亞玻利維亞」的睡蓮以葉寬超過3公尺的巨型尺寸寫下了世界紀錄。不過在仔細比對科學插畫時，科學家意外發現近期的新品種早在近200年前就有紀錄，只是長期在過去被誤會成同一物種。

巨型睡蓮塵封已久

根據《BBC》報導，新品種的睡蓮「維多莉亞玻利維亞」

（Victoria boliviana）以葉寬超過3公尺的驚人尺寸，維持著難以超越的世界紀錄，儘管如此，玻利維亞長久以來未被研究學者正確分類，與亞馬遜和克魯齊亞種的巨型蓮花混淆。

睡蓮研究者馬格達萊納博士指出，新品種的睡蓮與另外兩種巨型睡蓮應有所不同。同時，來自玻利維亞的科學家與植物標本園致贈了一批睡蓮種子，睡蓮研究學者藉由種子的提供和養殖，在控制環境條件的情況下，得以將三項品種相互比對，釐清種間的細部差異。

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亞馬遜種蓮花於1850年的科學插圖，（Photo on Wellcome Collection）

因緣揭開百年誤會

根據《邱園》研究指出，玻利維亞睡蓮的葉寬直徑最長可達3.2公尺，生長於玻利維亞世界數一數二大的濕地中。一年多次開花，一次只開一朵，且顏色隨著開花時間由白轉粉，周遭則佈滿密刺。種子形狀與刺的分佈方式，使它與同屬的兩類睡蓮有所區別。

為了全球氣候變遷而研究、紀錄物種的同時，植物藝術家與科學家合作，繪製植物的科學插畫，在創作者Lucy Smith的慧眼觀察下，也才發現了新品種與早在1845年就發現的睡蓮之間的相似處，揭開了被誤會近200年的秘密：其實它們是另一種睡蓮。

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玻利維亞 濕地

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