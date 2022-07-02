悲劇！家中倒車沒注意 爺爺誤輾死1歲孫女 聽聲跟出門無人發現

家有小孩一定要份外留神。泰國日前發生一宗令人痛心的悲劇，當地一名爺爺想倒車出外辦事，沒料到剛學會走路的1歲孫女偷偷跟了出來，結果他倒車輾過孫女不自知，到發現時為時已晚，下車驚見孫女滿頭是血，未待救援人員趕到已氣絕。

警方到場時孫女遺體躺在車輛旁，爺爺悲傷地坐在一邊，家屬們泣不成聲場面淒涼，警方表示要按程序為所有涉事者落口供，調查是否檢控爺爺，女嬰遺體驗屍後會交還家屬辦後事。泰國1名爺爺想倒車外出，沒料到孫女跟了出來，被他意外輾死。

泰國彭世洛府周二（6月28日）發生令人痛心的意外，當地村莊有卡車倒車離開房子時輾過只有1歲大的女嬰，車上司機竟然是她爺爺。當地警方表示，意外發生於早上8點半左右，他們和附近醫院醫生趕到時，女嬰家人泣不成聲，年約12個月大的女嬰躺在車子左邊輪胎，有被輾過的痕迹，已無氣息。

56歲的爺爺Ko Sae Wa稱當時他想外出辦事，沒留意到小孫女跟住出門，一心以為孫女和阿嬤留在屋內，倒車時未為意到孫女在車道上輾了過去，當他發現有異時下車，孫女已滿頭是血，沒等到救援人員趕來己斷氣。當地傳媒指，女嬰剛學會走路不久，平日很愛跟著爺爺，疑聽到爺爺發動引擎的聲音就跟出去看，屋內沒有人發現。警方正調查事件，會按程序為所有涉事人員落口供，以檢視是否檢控爺爺。女童遺體驗屍後會交還家屬辦身後事。

爺爺停車驚見孫女滿頭是血，女嬰在救援人員趕到前已斷氣。（網上圖片）

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文章授權轉載自《香港01》