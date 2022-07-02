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實習師狂傳訊息「胸部和屁股很讚」 騷擾女高中生還想拐進家

聯合新聞網／ 綜合報導
日本滋賀縣立甲南高中爆發教職員的性醜聞。圖擷取自甲南高中網站
日本滋賀縣立甲南高中爆發教職員的性醜聞。圖擷取自甲南高中網站

日本近來爆發雜交派對藝妓潛規則等多起性方面的醜聞。而滋賀縣又傳出有高中的男性實習員工，趁著職務之便騷擾女學生，還意圖將女高中生引誘到自家住處，引起輿論撻伐。

根據日本媒體「讀賣新聞」報導，這起醜聞發生在滋賀縣的甲南高中。一位31歲的男性實習助手自2021年4月至今年3月期間，不斷用LINE傳訊騷擾三位女學生，包括說她們「胸部和臀部很有魅力」等等露骨的內容，傳訊次數高達750次。也曾嘗試要把女學生引誘出來約會，或是到他的住處。

直到其中一位女學生在今年3月時，將內情透露給其他老師，這才讓男子的行為曝光。男子表示為了想跟學生拉近距離，才會有這樣的舉動，但其行為明顯已經傷及校譽，目前校方已經祭出停職處分，男子也自行辭去職務。

網友們紛紛表示「總覺得每天都有這種教職員的性醜聞」、「在錄取時到底有沒有仔細測試過這些人的思想、心裡狀態和善惡意識」、「實習助手好像沒有教師證也能當」、「從大學到小學，這種事件真的太多了」、「教育委員會一點用處也沒有」、「這種事情老是再發生也太恐怖了」。

日本 醜聞

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