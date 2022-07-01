中暑熱死？2歲孩獨留家中脫水身亡 照顧者46歲嬤竟跑去遊樂園

日本近來氣溫飆升，各地都出現許多中暑送醫，甚至殃及性命危險的狀況。近來在大阪，就有2歲小孩因為疏於照顧，疑似中暑脫水而身亡的案件發生。

根據日本媒體「每日放送」報導，一位名為小野優陽的2歲小孩，29日傍晚在大阪府富田林市的住宅中，被發現已經沒有生命跡象。優陽死時口角滲血，警方進行司法解剖後，確認體內呈現脫水狀態，且胃部裡頭沒有任何固體，只有黏液而已，因此判斷已經死亡了數個小時，且至少半天以上沒有吃過東西。

調查發現，當時應該要照顧他的46歲祖母小野真由美，卻帶著另一位5歲小孩出門，到知名遊樂園「環球影城」玩樂，因此從早上五點左右就離開家中。另一位真由美的15歲兒子也在早上七點出門，留下優陽一個人。雖然室內冷氣設成28度，不過在優陽活動的嬰兒柵欄內，並沒有留下任何食物和飲水。

直到真由美的兒子在下午4點左右返家時，才發現優陽出現吐血狀態。從真由美早上離家算起來，已經過了11個小時。警方於是以遺棄罪嫌，逮捕了小野真由美與其同居的50歲男子桃田貴德。但無論怎麼樣的懲罰，都無法彌補失去的小生命。