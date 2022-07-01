超恐怖食人魔！男殺30女肢解吃進肚 地下室埋4600塊人骨竟還有小孩

墨西哥去年揭發恐怖「食人魔」案件震驚全球！當地去年5月發生警員的妻子失蹤案件，身為警員的丈夫自行調查期間，在73歲鄰居男子門多薩（Andrés Filomeno Mendoza）家中發現人體殘駭，原來妻子已被殺害，意外揭穿這名瘋狂食人魔的恐怖真面目！警方深入調查後，相信門多薩殘殺肢解了多名女子，行兇過程中更有食人習慣。

門多薩已於今年3月被判終身監禁，他亦承認曾殺害約30名女性，警方為了確定有多少人遇害及調查死者身份，挖掘駭骨的工作在判刑後仍繼續。原來門多薩行凶後把死者骸骨藏在家中，警去年去發現多達4300塊人骨，而過去4個月再在地下室挖出300塊人骨，總數已達4600塊，最少屬於19人，包括17名女子、1名男子及1名兒童。由於門多薩已承認殺害約30名女性，但人骨中有男性及小童，換言之他殺人的數目可能更多！

綜合外媒報道，墨西哥警方去年5月調查1名女子失蹤事件時，得悉女子出門購物時遇到鄰居門多薩後便告失蹤，於是到門多薩家調查，結果在桌上竟發現有被肢解的女性遺體，更找到一個隱藏地下室，裡面藏有大量人骨及碎片，估計有至少4300塊。

警方形容地下室的景象十分可怕，門多薩被捕後已於今年3月罪成判處終身監禁。警方則繼續在門多薩家中搜證，以確定死者身份，由於門多薩殺人後把死者的駭骨埋在地下室的水泥下，令發挖工作十分困擾，而過去4個月再挖多300塊人骨，令人骨數量增至4300人。而據報道，這些人骨可能屬於19名受害者，包含17名女性、1名男子與1名兒童。

報道指出，門多薩會在夜店物色下手目標，把女子誘騙回家後就會刺穿對方心臟，分屍藏在地下室，還會灑鹽保存屍體。他被捕後承認已殺害約30名女性，還會吃下部份遺體，按挖出的人骨中有男性及兒童，故相信他殺害的人數可能更多。警方目前嘗試把挖出的人骨及受害者遺體拼合，以確定身份。

門多薩被捕後承認已殺害約30名女性，還會吃下部份遺體。（網上圖片）

門多薩去年被捕後，警方在他家中搜出許多女性物品，包括首飾、化妝品，相信屬於多名受害人。（「FiscalEdomex」Twitter圖片）

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文章授權轉載自《香港01》