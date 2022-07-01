快遞員送貨到家要求幼女「露齒笑給我拍」 女子氣炸投訴

網路購物越來越方便，不少人會直接上網訂購商品以後，再直接寄到家中。不過最近英國一名網友卻表示，快遞員將快遞送到家門後，拍了10歲女兒的照片，讓這名網友十分不舒服。

據《鏡報》（Mirror）報導，一名網友在論壇Mumsnet上分享，日前一名快遞員將包裹送到女子家中，通常快遞員需要拍照回傳系統，以證明包裹順利送達，不過女子表示，這名快遞員除了拍下包裹的照片，還拍了自己10歲女兒的照片。

女子在文中寫到，包裹送到時她不在家，快遞員拍了包裹送達的照片後，轉而把手機對向女子10歲的女兒，要小女孩「笑一個」，男子連拍兩張，還要小女孩「露幾顆牙齒讓我看看嘛」，讓女子非常生氣。

女子表示，當天女兒因為要到外面做日光浴，所以只穿了短裙和露肚臍上衣。系統後來傳送包裹送達照片給女子時，照片中也有拍到女兒的腳。這名女子表示，女兒當時嚇得不知道該怎麼辦，只好站在原地，她得知這件事以後也「嚇壞了」，因為那個快遞員「有我們的地址，還有她的照片」。

許多網友也都認為快遞員的行為不恰當，已經逾越界線，女子表示已經藉由電子郵件向快遞公司投訴。