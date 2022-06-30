聽新聞
test
0:00 / 0:00

案情不單純！乘客「連續2次報錯地址」 計程車司機意外逮到詐欺犯

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名計程車司機見乘客接連報錯地址、不斷改變目的地，便向總公司回報異狀，沒想到意外逮到詐欺犯。示意圖／Ingimage
日本一名計程車司機見乘客接連報錯地址、不斷改變目的地，便向總公司回報異狀，沒想到意外逮到詐欺犯。示意圖／Ingimage

日前，日本一名計程車司機載到一名形跡可疑的少年，少年在行車途中一直與他人保持通話，更不斷變更目的地，且連續兩次報錯地址，讓計程車司機起疑心。少年最後在一神社附近下車，司機認為該地沒什麼人車，不是一般民眾會落腳的地點，隨即通報總公司並請他們報警，沒想到竟意外逮到詐欺犯，立下大功。

根據日本媒體「NST新潟綜合電視台」、「NTV NEWS24」報導，事件發生在5月25日，62歲計程車司機齋藤克巳在新潟縣燕市一帶行駛，當天晚間9點一名17歲的少年搭上他的車，一上車就口誤報錯地址，齋藤當時沒有想太多就朝目的地行駛，卻見少年不斷與他人通電話，到達下車地點後又要司機等他15分鐘，行跡相當可疑。

少年再次回到車上後又報了另一個地址，不料再次發音錯誤、報錯地名，讓齋藤起了疑心。詭異的是，開到一半少年又要司機掉頭、換另一個目的地，兜了一圈終於抵達指定的神社附近後，少年又再度請齋藤等他10分鐘，但卻遲遲沒有回來，讓齋藤認為「案情並不單純」。

齋藤表示，他在這附近開車多年，甚少遇到有人連續兩次唸錯目標地址的情況，且少年說著從未聽過的方言，下車地點又選在人煙稀少、相當安靜的住宅區，讓他相當不安。齋藤想起曾聽過類似的犯罪事件，第一時間就向總公司回報狀況，總公司也立刻向警方報案，逮捕可疑的17歲少年。

警方調查後發現，該少年是名詐欺犯，曾冒充成一名老婦人的孫子，成功從老婦人手中騙得100萬日圓（約新台幣21萬元），所幸有警覺心高的齋藤，才能幫助警方成功逮捕犯人。本月27日，當地警察局也向齋藤及其公司發了感謝信，感謝他的英勇作為。

日本 計程車 詐欺 警察

延伸閱讀

高收入的爸爸喜歡「變態PLAY」？日本爸爸活女子曝：星巴克卡片藏危機

日本求職網曝12大「社會底層職業」挨轟刪文 網罵爆：不流汗就很高級？

被逼混浴、摸胸…前舞妓曝「暗黑學藝」生活：險以1000萬賣掉初夜

前AV女優入圍日本文壇芥川賞 她東大碩士、經濟記者等超狂經歷曝光

相關新聞

案情不單純！乘客「連續2次報錯地址」 計程車司機意外逮到詐欺犯

日前，日本一名計程車司機載到一名形跡可疑的少年，少年在行車途中一直與他人保持通話，更不斷變更目的地，且連續兩次報錯地址，讓計程車司機起疑心。少年最後在一神社附近下車，司機認為該地沒什麼人車，不是一般民眾會落腳的地點，隨即通報總公司並請他們報警，沒想到竟意外逮到詐欺犯...

高收入的爸爸喜歡「變態PLAY」？日本爸爸活女子曝：星巴克卡片藏危機

疫情衝擊各國經濟，使日本「暗黑產業」競爭越發激烈。許多女生開始從事「爸爸活（パパ活）」，希望藉此增加收入，但「爸爸」的數量不增反減，使爸爸活的工作難度增加、價碼下跌，「劣質爸爸」的數量也增加了不少...

莫斯科新商場不見國際時尚品牌 俄國消費者坦然

在俄羅斯首都莫斯科市郊一座新開幕而閃閃發亮的購物中心，很容易注意到沒有西方時尚品牌進駐。但這裡的消費者表示，他們幾乎不懷...

珍寶海鮮舫埃及版 尼羅河船屋面臨拆卸當地人喊不捨

香港珍寶海鮮舫沉沒讓人惋惜，除了是因為大眾回憶外，海上餐廳亦充滿特色。在地球的另一邊廂，埃及開羅的水上房屋群，正面臨拖走拆卸的命運。

日本求職網曝12大「社會底層職業」挨轟刪文 網罵爆：不流汗就很高級？

這個社會是由各行各業組成，每個細小的職務都有自己的存在意義，因此「職業不分貴賤」。不過日本新鮮人求職網站「就活の教科書」發表一篇爭議文章，文內陳列出社會的12種底層職業...

缺電危機暫告段落 日本解除連4天「注意報」

日本政府一連4天對包括東京在內的東京電力公司轄內地區發布「電力供需窘迫注意報」，呼籲各界盡可能節電；今天因部分電廠重啟運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。