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珍寶海鮮舫埃及版 尼羅河船屋面臨拆卸當地人喊不捨

香港01／ 歐敬洛
埃及開羅的水上房屋群，正面臨拖走拆卸的命運。 路透社
埃及開羅的水上房屋群，正面臨拖走拆卸的命運。 路透社

香港珍寶海鮮舫沉沒讓人惋惜，除了是因為大眾回憶外，海上餐廳亦充滿特色。在地球的另一邊廂，埃及開羅的水上房屋群，正面臨拖走拆卸的命運。

在埃及尼羅河開羅市中心的一段，鄰近Kit-Kat的區域，在河邊可以看見一架又一架的浮船。它們既是船，也是很多人的家。有些屋在這裏已築起超過半個世紀，但埃及政府近日頒佈命令，將會全部拖走拆卸。

「我向天發誓，我完全不知我應去哪裏。」87年歲的赫爾米（Ekhlas Helmy）是其中一間船屋的主人：「我家人拿了他們的東西，雖然他們都抱怨政府的措施，但都決定離開了，還叫我把所有東西都丟掉。」

赫爾米在一間船屋出生，並以捕漁為生。她的丈夫早逝，其後她決定在河上建築自己的船屋，一直居住到今天。

埃及開羅的船屋歷史悠久且多彩，最古老的甚至可追溯至法老時代。到了近代，一種由木樑或金屬架固定在一起的浮動平台，讓這些屋能建造發展。船屋不是為了航行，而是為打造無敵河景的奢侈品。

在奧斯曼帝國時期，富有的埃及人經常將船屋作為第二居所，夜夜笙歌。它們出現在許多經典的埃及電影中，還有諾貝爾獎獲得者馬哈福茲（Naguib Mahfouz）的作品中。他在1966年的小說《尼羅河漂流》（Adrift on the Nile）以船屋作為舞台，講述着年輕知識分子們的生活。

在20世紀中期，開羅尼羅河有數以百計的船屋，但今大部分因老舊而被荒廢或拆卸，只有部分經翻新存在至今。船屋所在的河畔，已成為高級寫字樓及酒店等的地區，原本奢侈品的船屋，不少現只剩下窮人居住的地方。

埃及政府以發展該區為名，稱這些船屋未得到政府許可建造，要求取締。餘下30多艘的船屋面臨拖走拆卸的命運。

有網友決定發起聯署，呼籲政府收回成命，讓這些富有歷史的船屋發展成文化遺產，成為推廣文化和旅遊的一部分。這些老舊的船屋未來仍然未知。

延伸閱讀：

珍寶海鮮舫|造船工程師指有三大方案應對 派船救亡或耗資近億元

卡塔爾國王訪問埃及 阿拉伯世界和解以來首次

文章授權轉載自《香港01》

埃及 珍寶海鮮舫

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