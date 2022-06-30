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日本求職網曝12大「社會底層職業」挨轟刪文 網罵爆：不流汗就很高級？

聯合新聞網／ 綜合報導
日本社會新鮮人求職網站「就活の教科書」公布12個社會認為的底層職業，遭到大批日本網友罵翻，火速刪文。圖／美聯社
日本社會新鮮人求職網站「就活の教科書」公布12個社會認為的底層職業，遭到大批日本網友罵翻，火速刪文。圖／美聯社

這個社會是由各行各業組成，每個細小的職務都有自己的存在意義，因此「職業不分貴賤」。不過日本新鮮人求職網站「就活の教科書」發表一篇爭議文章，文內陳列出社會的12種底層職業，遭大批日本網友罵爆，紛紛批評「這根本就是職業歧視」、「不流汗就是很高級職業嗎？」、「『底層』這兩字讓人很火大」。

日本社會新鮮人求職網站「就活の教科書」近日刊登一篇文章，討論對現代社會而言，到底什麼職業屬於「底層」，並公布12大社會底層職業，分別是1.土木工程 建築工人、2.警衛保全、3.工廠作業員、4.倉庫作業員、5.便利超商店員、6.清潔員、7.卡車司機、8.垃圾車清潔隊員、9.餐飲員工、10.長照人員、11.幼教人員、12.客服人員。

「就活の教科書」公布12大社會底層職業，惹怒大批網友與相關從業人員。 圖擷自推特
「就活の教科書」公布12大社會底層職業，惹怒大批網友與相關從業人員。 圖擷自推特

文章開頭就試著「滅火」，向網友表明每個人對底層職業的定義與想法不同，一般來說，這些底層職業是從下面支撐住社會整體運作，刊登文章主要用意是希望民眾了解「有這些職業的奉獻才有現在的你」。並分析底層工作都有3個特點，分別是體力勞動、任何人都可以做以及重複做同樣的事。也解釋這些職業缺點是平均年收入低、結婚很難、體力消耗大。

最後文章結論再度強調，到底什麼是底層工作因人而異，但「這些底層職業，大多數人都可以做」，如果出社會不想做底層工作，建議新鮮人提早轉換跑道，取得技能和資格也很重要。然而，文章刊登不久，隨即被大批日本網友罵爆，目前文章已下架。

「就活の教科書」認為所謂的底層職業，是每個人都可以做，而且體力勞動消耗大。情境示意圖。圖／Ingimage
「就活の教科書」認為所謂的底層職業，是每個人都可以做，而且體力勞動消耗大。情境示意圖。圖／Ingimage

許多網友批評「這根本就是職業歧視」、「給學生灌輸歧視意識」、「這誰整理的？太糟糕了吧」、「不流汗就是高級職業嗎？」、「『底層』讓人感到惡意！他們都是辛勤努力工作，需要感恩回報的職業」、「我覺得『底層』這兩字很負面，記者編輯潤飾文字要慎重，不要讓人誤會，我覺得換『基層工作者』這個詞，也許比較好一點」。

也有人相當震驚，指出日本地震很頻繁，往往保護民眾就是穩固的房屋，沒想到文章居然列出建築工人，「從事建築業的人沒理由受到歧視，儘管這是一個危險職業，但我們的災難正在減少」、「在工地，每個人都像士兵一樣指揮，我認為他們盡心盡力，這職業難度門檻很高」、「如果未來我的家被災難摧毀，我要修屋頂，結果我等幾個月都找不到人，會不會變成這樣？建築工人真的是一個技術和體力兼備的艱鉅工作，但工資很低，這才是求職網站應該深入探討的內容吧」。

日本 新鮮人 求職

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