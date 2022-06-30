韋伯太空望遠鏡建功！NASA將於7月公布「宇宙最深影像」

美國國家航空暨太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）今天說，有賴於新部署的韋伯太空望遠鏡，NASA將於7月12日公布「我們從未捕捉到的宇宙最深處影像」。

法新社報導，尼爾森在巴爾的摩「太空望遠鏡科學研究所」（Space Telescope Science Institute）的媒體簡報會上說：「大家想想，這比人類以往看過的地方都更遠。」

韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）耗資100億美元打造，去年12月被送上太空，所有相關資料都匯集到太空望遠鏡科學研究所。韋伯太空望遠鏡目前繞行太陽，距離地球約150萬公里遠。

韋伯太空望遠鏡堪稱工程奇蹟，由於配備巨大的主鏡以及能穿透灰塵和氣體的紅外線儀器，因此比其他任何望遠鏡都更能深入觀測宇宙。

韋伯太空望遠鏡的紅外線性能使它能更深入探查138億年前的大爆炸。

目前，宇宙觀測的最早紀錄可溯及大爆炸後3.3億年內，但天文學者認為，以韋伯望遠鏡的性能，可輕而易舉地打破紀錄。

還有一個好消息是，NASA副署長梅洛伊（PamMelroy）說，多虧NASA夥伴阿利安太空公司（Arianespace）效率良好的發射任務，韋伯望遠鏡可維持運作20年，比原本預期壽命還長一倍。

太空望遠鏡科學研究所的天文學者艾斯皮諾薩（Nestor Espinoza）說，過去利用現有儀器所做的系外行星光譜研究，比起韋伯的性能來說都相形見絀。

他形容，以前的技術「就像在非常黑暗的房間裡，只能透過一個小針孔向外看」，而現在有了韋伯，等於「開了一扇巨大的窗，可以看到種種細節」。