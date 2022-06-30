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誤以為是床單…醫院將早產嬰屍體丟進垃圾桶 爸媽心痛
美國一對夫妻2020年生下一個寶寶，不過由於寶寶早產三個月，最後仍無法救回，在醫院過世。但令人鼻酸的是，寶寶過世直到現在，夫妻兩人都還找不到寶寶的屍體，於是向法院提出告訴。
據《紐約時報》（The New York Times）報導，女子羅斯（Alana Ross）於2020年7月25日，在波士頓的布萊根婦女醫院生下女兒。當時女兒早產三個月，出生後不久大腦便有出血的情形，寶寶在醫院住院兩週，最後還是離開人世。當時醫院的護理師協助清理寶寶的遺體，並為她穿上白色緞面長袍，家人在醫院為她舉行追悼會。
然而警方報告指出，殯儀館在寶寶過世四天後試圖領走遺體，院方卻表示已經找不到寶寶的屍體。院方人員在調查時告訴警方，曾在太平間的不鏽鋼托盤上「看到床單」，並且將床單丟到一個裝汙染物的袋子。波士頓警方指出，寶寶可能是被誤認為是床單而遭到丟棄。
這個月23日，羅斯和先生到波士頓薩福克斯郡高等法院對醫院提出告訴。代表律師受訪時表示，羅斯雖然提出告訴，但並沒有求償具體的賠償費用，因為他們只是希望醫院能承擔責任，避免未來再發生類似情形。
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