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員警在墜樓現場雙手比YA拍照 死者家屬氣炸了

聯合新聞網／ 綜合報導
死者墜樓後警方到場處理，竟在現場比Ya拍照。圖片來源／Tracy Lim臉書
死者墜樓後警方到場處理，竟在現場比Ya拍照。圖片來源／Tracy Lim臉書

新加坡日前發生一起墜樓事故，令人意外的是現場的員警竟然在封鎖線前面雙手比Ya拍照，引發民眾撻伐。

Yahoo新聞報導，6月28日，新加坡警方到一處大樓處理一起自殺事故，家人得知以後趕往現場，卻發現一名警員對著眾人比Ya，還被圍觀民眾拍下。死者的姪女得知後十分不悅，將照片發上臉書。

照片中員警站在封鎖線前，封鎖線旁邊有一個藍色帳篷，用來遮蓋死者的屍體。不過這名員警卻在現場比Ya拍照，讓姪女十分生氣，認為這名員警「看起來好像我姑姑只是他照片的背景，他好像覺得這件事很有趣一樣」。

死者姪女認為，警方這樣的行為不但一點也不專業，更是不尊重死者和死者家屬。她向政府呼籲，應該進一步調查這名員警，並且對所有員警加強訓練。

警方隨後也在6月29日發文表示，該名員警並不是自己在現場拍照，而是被附近的圍觀民眾拍下。警方坦言這樣的行為十分不恰當，已經聯絡死者家屬致歉，並且會懲處該名員警。

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