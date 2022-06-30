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氣味相投！ 研究發現：朋友之間有相似體味

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現朋友身上會有相似的體味。圖片來源／ingimage
研究發現朋友身上會有相似的體味。圖片來源／ingimage

跟周遭朋友或喜歡的人建立關係時，總會感覺到兩人之間有「化學作用」，現在科學家證實，朋友之間可能確實有這樣的化學作用，因為研究發現，會當朋友的人身上會有相似的體味

據《以色列時報》（The Times of Israel）報導，近期一項發表在《科學進展》期刊上的研究顯示，體味相似的人，更有可能一拍即合、成為朋友。《以色列魏茨曼科學研究所》的研究專家拉夫比（Inbal Ravreby）帶領團隊進行這項研究，他在研究中提出，人類以外的陸地哺乳動物會持續嗅聞周遭生物的體味，以判斷對方是朋友或敵人；他也發現人類會找跟自己相似的人做朋友。因著這項啟發，團隊假設人類可能也會藉由體味的相似性，來判斷對方是否能跟自己合拍。

研究團隊找到20對朋友當受試者，受試者男女比例相同，年齡介於22到39歲之間。為了減少外部影響因素，所以受試者必須配合避免洋蔥或大蒜等會影響體味的食物，也不能使用除臭劑等含有香料的物品、並且要用實驗室提供的無香味肥皂洗澡。團隊提供乾淨、無味的T恤請受試者穿著睡覺，在衣服沾染體位後交還給研究人員。研究結果發現，朋友之間的體位確實比陌生人更相似。團隊也招募其他受試者，協助辨識氣味，研究人員讓受試者辨識三種氣味，其中兩種是一對朋友的體味，而受試者能成功辨識出不屬於朋友的第三種氣味。

研究指出，雖然人類與陸地哺乳動物的交流方式不同，會使用複雜的語言進行交流，不過專家認為，這項研究代表人類跟陸地哺乳動物的相似之處，或許比我們想像得更多。

體味 氣味

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