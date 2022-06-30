面臨嚴重乾旱！意大利髮廊祭「洗頭禁令」 洗兩次最高罰500歐

意大利正面臨數十年來的嚴重乾旱，一個名為卡斯泰納索（Castenaso）小鎮立下新例，禁止髮廊為客人「洗兩次頭」，以節約用水，否則將面臨最高500歐元（約4,130港元）的罰款。

新措施在6月25日起執行，規定要求髮廊最多只能為顧客洗一次頭。限洗髮令指導方針寫道，水龍頭每分鐘流出13公升的水，而洗兩次頭要消耗20公升的水。卡斯泰納索鎮長表示，這浪費太多食水。

「試想我們把這消耗在加算到每個顧客身上，那是每天浪費數千公升的水。」相信卡斯泰納索是第一個下限洗髮令的地方，鎮上居民1.6萬人，有約10間的髮廊。

但措施實施之後，有髮廊對限制不滿。一間髮廊指出他們很難不替顧客洗兩次頭，因有些產品和髮劑需要洗兩次才可，否則會搞到頭髮很髒。

在意大利其他市鎮，則實施了其他的限水令，如米蘭已把公共噴泉關閉。意大利近月的降雨大為減少，年初冬天的下雪也沒多少，造成儲水量不足。

卡斯泰納索政府表示限洗措施將實施至9月下旬，強調目前乾旱狀況「非常令人擔憂」，警告自從7月開始情況可能急劇惡化。

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文章授權轉載自《香港01》