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與前女友偷情遭對方夫「捉姦」 46歲男慌逃墜樓亡

香港01／ 撰文：卡洛兒
馬來西亞1名46歲男子與37歲前女友發生婚外情，並趁對方丈夫不在家時，男子到前任家中欲共度春宵，怎料對方丈夫突然返家捉姦，更將前門鎖上防止「姦夫」逃走。示意圖/ingimage
馬來西亞1名46歲男子與37歲前女友發生婚外情，並趁對方丈夫不在家時，男子到前任家中欲共度春宵，怎料對方丈夫突然返家捉姦，更將前門鎖上防止「姦夫」逃走。示意圖/ingimage

分手要狠！與變成人妻的前任藕斷絲連，最終可能賠上性命！馬來西亞1名46歲男子與37歲前女友發生婚外情，並趁對方丈夫不在家時，男子到前任家中欲共度春宵，怎料對方丈夫突然返家捉姦，更將前門鎖上防止「姦夫」逃走。男子遂用鐵線打算從4樓爬到樓下，卻意外從高處墮下身亡。

根據當地媒體報導，死者是46歲男商人，與前女友於2005年交往，但最終有緣無份，2人沒有結婚。直至2017年，男商人與前妻離婚，並找回前女友再續前緣，雖然女方當時與丈夫育有3名孩子，但2人仍偷偷來往。

本月26日凌晨12時，男死者趁前女友的丈夫不在家時，赴其家中約會；直至早上10時，女子的丈夫突然回來並發現屋內有人，遂將前門鎖上，阻止任何人逃走。其間丈夫曾致電報警，而女子亦曾要求情夫與丈夫談判，但情夫堅持離開。當時他把鐵線綁上後門走廊的柱子上，並握著鐵線欲從4樓的單位往下爬，身在客廳的女子後來聽見一聲巨響，望出窗外就見死者倒臥在地上，當場無法動彈。

警方調查後表示，案發現場的地上和死者臉部皆有血迹，相信是墮下時撞跌撞在地的痕迹，死者遺體將送往野新醫院進行解剖。

延伸閱讀：

女友和前女友同時懷孕　台男想同前任復合結婚　現任：我怎麼辦？

單親媽阻大學獨生子拍拖　女友怨見面超難如同單身　網民：分手！

文章授權轉載自《香港01》

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