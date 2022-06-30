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懶得排隊上機 男假裝殘障用輪椅快速通關拍片炫耀

聯合新聞網／ 綜合報導
男子為了趕飛機，竟假裝腳受傷。圖擷自LAD BIBLE
男子為了趕飛機，竟假裝腳受傷。圖擷自LAD BIBLE

每次到了機場可能都要排隊一段時間才能登機，沒想到國外一名男子為了節省時間，竟假裝自己腳受傷，借了輪椅好讓自己快速通關。

LAD BIBLE報導，28歲的詹金斯（Wolf Jenkins）在這個月16日到圖耳其的米拉斯-博德魯姆機場搭機，當時機場有許多人在排隊，因此他把鞋襪脫了，告訴地勤人員自己在前往機場的路上扭傷了腳踝。雖然他向機場人員表示自己還是能走路，但是工作人員立刻為他備好輪椅，並且安排一名工作人員推著他。就連機上的座位都特地幫他安排成左右沒有人的座位，讓他可以把腳放到椅子上。男子還將整個過程錄下來放上抖音，有超過百萬次點閱率。

詹金斯表示，當時他和朋友抵達機場，發現登機隊伍排到機場門口，他跟朋友估算要兩小時才能輪到他們登機。因為擔心會錯過班機，詹金斯發現有坐輪椅的乘客被推走，所以他要朋友留在隊伍中排隊，他自己一瘸一瘸的向工作人員求助。機場人員讓他坐上輪椅，推著他通過安檢，雖然有詢問他是否有適航申請書，但他表示自己是在來機場的路上扭傷的，因此工作人員便還是決定放行。

令人驚訝的是，不少網友支持詹金斯這樣的行為，有網友留言說「那麼辛苦排隊，不如聰明點」，另一個網友則說「這樣花的機票錢才會值回票價」。不過也有網友不認同這樣的作法，認為詹金斯佔用輪椅，會讓有需要的人可能沒有輪椅用。

機場 輪椅

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