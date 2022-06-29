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被逼混浴、摸胸…前舞妓曝「暗黑學藝」生活：險以1000萬賣掉初夜

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為日本傳統藝妓戴著防護面罩，在淺草寺附近工作的畫面。圖為示意圖，非新聞當事照，與新聞當事人無關。美聯社
圖為日本傳統藝妓戴著防護面罩，在淺草寺附近工作的畫面。圖為示意圖，非新聞當事照，與新聞當事人無關。美聯社

說起日本傳統文化，許多人都會想到舞妓、相撲或歌舞伎…等。日前，日本一名女子在推特爆出舞妓的「暗黑內幕」，還是未成年的她就要與客人拚酒，被毛手毛腳也只是家常便飯，還遇到客人逼她一起雙人混浴，甚至差點被以5000萬日圓（約新台幣1096萬元）賣掉初夜。「舞妓暗黑史」在網路引發討論，更一度成為推特熱門關鍵字。

1999年出生的Kiyoha國中畢業就到京都學藝，在成為藝妓前女孩們需先作為舞妓見習，Kiyoha本以為能學到日本傳統文化的精髓，不料卻就此陷入惡夢。16歲還未成年時，Kiyoha就需要與客人喝豪酒、拚酒量，有些人還會對她伸出狼爪，把手伸進衣服內摸她胸部或私密處，甚至有顧客逼她一起混浴，Kiyoha曾向母親反應顧客的惡行惡狀，不料卻反過來被媽媽指責，令她相當崩潰。

可怕的是，Kiyoha差點被以5000萬日圓的價碼賣掉初夜，而且被迫出賣肉體的她竟然一毛也拿不到。許多大人會要求舞妓賣身，若不從就會對其惡言相向，Kiyoha就曾被指責是沒才能的傢伙，若不當舞妓也只能去做風俗業（情色產業），還稱「妳要靠什麼生活？只能打開雙腿過一輩子吧」，一字一句都中傷著Kiyoha的心靈。

Kiyoha表示，擔任舞妓的日子是她人生最黑暗的時刻，大人們擔心舞妓了解到外面的世界後就會想要逃跑，便禁止她們使用手機，只能靠公共電話或寫信，完全封閉與外界聯繫的管道。Kiyoha也透露，6年的舞妓生活中偶爾會拿到一點零用錢，但從沒領過一毛薪水。

「舞妓暗黑史」在網路上掀起熱烈討論，該推文已累計超過30.7萬人按讚、13.3萬人分享，「舞妓」一詞更一度衝上推特熱搜。網友有留言分享看法，「我朋友也是舞妓，她們一起住在同個房間裡，不能開空調、不能淋浴，三天才能去一趟公共澡堂」、「家人也曾去做舞妓，大概一年就回來了，大家都盡量不去問細節，即使經過十年也沒看過她嶄露笑容」、「打著傳統的名義，沒想到裡頭是一灘黑水」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本 傳統文化 未成年 京都

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