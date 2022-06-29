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女星濕身秀嗨翻脫衣 下秒「比基尼鬆脫」糗樣全都錄
南韓女歌手BIBI有著獨特嗓音、甜美外型，加上大膽作風讓她累積不少粉絲，近日她受邀參加夏日濕身音樂節「WATERBOMB」，為炒熱現場氣氛脫掉濕透的白色上衣，不料比基尼綁帶卻一併鬆脫，險些走光的畫面全被場邊鏡頭拍下。
現年23歲的BIBI本名金亨瑞，是一名創作型歌手，曾參加南韓選秀節目《THE FAN》，並取得第二名的好成績。近日她受邀參加南韓一年一度的夏日濕身音樂節「WATERBOMB」，登場時BIBI身穿白色上衣與牛仔短褲，在一番水槍噴射的濕身秀後，漸漸地透出白色上衣底下的黃色比基尼，隨著現場氣氛愈來愈嗨，BIBI索性脫掉白色上衣，不料此時卻發生悲劇。
不只白色上衣被脫掉，連同比基尼的綁帶也一併鬆脫，幸好BIBI當下即發現異狀，露出尷尬笑容、雙手護著泳裝等待工作人員幫忙重新綁緊泳裝。不料第一位白衣工作人員似乎不知如何綁緊，活動單位趕緊派出另一位戴墨鏡的工作人員幫忙，折騰一番後才讓BIBI能回歸舞台中央繼續表演。
影片曝光後令眾人驚呼不斷，「BIBI反應好可愛」、「差點出事」」、「感謝上帝有人幫助她，這肯定會令人心臟病發」。
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