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知名音樂家、演員下手？17歲少女慘遭性侵 被逼洗澡滅證

聯合新聞網／ 綜合報導
一名英國17歲少女赴西班牙小島度假，不料卻遭2名男子性侵。示意圖／ingimage
一名英國17歲少女赴西班牙小島度假，不料卻遭2名男子性侵。示意圖／ingimage

英國一名17歲少女赴西班牙馬略卡島（Majorca）度假，原以為能在南歐小島放鬆，不料卻遭2名男子性侵。雖然警方未透露加害者身分，但西班牙媒體爆料，2名兇手分別是越南知名的音樂家與演員。

根據「每日鏡報」報導，受害少女告訴警方，她是在島上西南方安德拉特斯（Andratx）地區的一間飯店，結識2名分別為37歲與42歲的越南裔男子，被2男的藝術家氣質吸引而開始有了更多互動。

「每日鏡報」引述當地媒體「Ultima Hora」內容，被害少女表示，和2男在沙灘遊玩後便前往對方下榻飯店休息，想不到卻遭2人性侵。事發後，2男甚至強迫少女洗澡湮滅證據，少女後來聯繫上當地親人才報警逮捕2名惡狼。

警方尚不清楚2男是因為度假、工作或其他原因前往馬略卡島，而警方也未對2人身分多加描述，不過根據「Ultima Hora」爆料，犯案2男是越南當地知名的音樂家與演員，目前2人雖獲交保但被禁止出境，護照則交由西班牙政府保管。

越南 西班牙 性侵 英國

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