歐洲癌症調查：污染因素占一成

歐洲每十個罹癌患者，其中1人與暴露環境污染有關。歐盟政府公布最新報告指出，歐洲民眾每年因在都市或職場上暴露污染而罹癌人數高達300萬人。透過減少污染及改變生活行為，將可大幅降低癌症風險。

空氣污染致命

據《布魯塞爾時報》報導，歐洲環境署稍早透過分析現有對於污染物及感染物影響部分癌症的醫學文獻發現，每年有300萬歐洲人罹癌與污染有關的病症，而會引發癌症的污染物包括空氣污染、氡、紫外線、二手菸及其他物質與化學物。

報告指出，歐盟每年因癌症死亡人數約130萬人，2018年癌症引起相關的經濟損失來到1,780億歐元。

政府計畫降低污染

因此，歐盟已透過推出包括增加篩檢與偵測癌症及「歐洲癌症計畫」，希望降低環境及可預防的癌症出現，因為有4成的癌症是可以避免的。另外，歐盟也計劃2040年將吸煙量將至占歐盟總人口的5%以及在2025年降低有害飲酒10%。

這次報告也指出，空氣污染與歐洲1%癌症病例有關並占所有癌症死亡2%，其中肺癌占死亡率9%，原因與長期暴露懸浮微粒有關。另外，其他危險因子還包括暴露鉛、鉻與石綿等物質有關。

二手菸成為害

據《歐洲新聞台》報導，暴露二手煙可能會讓從未吸煙的民眾罹患所有癌症的整體風險增加16%。約31%的歐洲人在家中、職場、外出、教育機構或公共場所都可能會接觸到二手煙。

歐盟環境專員維爾吉紐斯·辛克維丘斯指出，「這次報告強調太多癌症病例都與環境脫離不了關係。好消息是我們可以立即採取行動降低污染及避免死亡。」

在歐洲工作場所使用及釋放到環境中的某些化學物質都具有致癌性且會導致癌症，其中包括鉛、砷、鉻、鎘、丙烯酰胺、殺蟲劑、雙酚A及含氟表面活性劑。

Statista資料庫也指出，歐洲污染最嚴重的城市是塞拉耶佛、斯科普里、薩格勒布、貝爾格萊德與雅典，污染最少的城市是赫爾辛基、雷克雅維克和蘇黎世。

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