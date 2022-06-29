日本熱浪襲擊 用電高峰反籲節電

熱浪來襲，日本政府竟然說少開冷氣？創下紀錄的熱浪襲擊日本，導致國內多個地區都出現超過攝氏40度的高溫，民眾長時間使用冷氣，導致電力一度短缺。對此，日本政府敦促居民要在下午關閉電燈三個小時，並「適當」的使用空調。專家呼籲，在熱浪的襲擊下，年長者身體特別容易出現中暑或熱衰竭的現象，呼籲民眾有助益抗暑。

電力供應爆危機

《NPR》報導，過去日本雨季正常都持續到7月，有助於緩解夏季的炎熱。然而，日本氣象廳日前宣布，今年雨季是有紀錄以來最早結束的一次，以導致該國出現異常的熱浪，上個週末，有超過250人因為中暑被送往東京的醫院治療。

日本經濟產業省敦促，住民於下午期間節約用電，尤其是在下午4點到5點的用電高峰期。該國電力供應部主任小川指出，不僅高溫狀況超乎政府的預期，「近期的電力需求遠遠高於預期」，敦促民眾適當使用空調，並採取中暑預防措施。

日本電力需求端大幅上升之外，供應端也遇到問題，包括日本於2011年福島事故後，大多數的反應爐都被閒置；該國也因應淨零碳排的趨勢，陸續關閉燃煤電廠。同時，因為俄烏戰爭爆發，日本也面臨能源價格節節高升的狀況。

年長者高風險

無獨有偶，除了日本之外，世界各地也都發生高溫熱浪的狀況，包括南亞、美國與歐洲各國，新加坡大學氣候學家溫斯頓表示，這顯示氣候危機的問題愈來愈緊迫，「隨著全球暖化，城市遭遇熱浪的頻率會來愈高」。

他擔憂指出，日本目前有28%的人口都是超過65歲的年長者，而老人家在生理上更容易受到熱的影響，導致中暑或熱衰竭的風險相當高。

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