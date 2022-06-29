3寶媽難忘前男友 威脅公開不雅片毀掉新歡工作

一位育有三個孩子的母親高登（Kayleigh Gordon），謊稱擁有前男友理查（Richard Buggy）新歡女友的不雅影片，試圖毀掉前男友與新女友的生活。

根據《每日郵報》報導，32歲的高登向理查威脅，自己手上擁有他新女友曼特爾（Beth Mantel）的不雅影片，並說要把影片分享到社群網站上，最後高登把這則訊息傳到曼特爾公司的公用信箱，被秘書給轉發給全公司，因而鬧上法院。

而曼特爾發聲明表示，高登的行為已經造成她跟理查很大的痛苦。她也提到，信裡面不只有羞辱字眼，更謊稱她有藥物濫用，不實指控都讓她相當痛苦，指控信也讓許多人對她說了傷人的話，這一切都毀掉她在職場上，花了10年才建立起來的聲譽，更尷尬的是在她轉職的時候，前後雇主都收到這封信。

曼特爾更表示，她因為這件事失眠、焦慮，還不得不打電話給新公司，提醒他們可能會收到這樣一封信，這令她感到相當丟臉，也擔心新公司的同事會怎麼看待只去工作幾星期的她。事後，高登承認她透過兩封信發送攻擊、不雅與威脅的指控，也因此被法院要求向曼特爾與理查賠償100鎊的賠償金（約台幣3,627元）。

高登的辯護律師馬克（Mark Lever）表示，高登唯一可以減刑的方式是馬上認罪，她是三個孩子的母親，最小是5歲，她也了解到自己的行為對曼特爾的工作職涯產生影響。最後高登被判處12個月的社區服務與為期一個月晚上9點到早上6點的宵禁，且2年內不准與曼特爾或理查有任何聯繫。