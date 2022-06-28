28歲「越南小姐冠軍」身材超Fit 網驚豔：完勝一票港姐

每年的港姐面試都成為了港人茶餘飯後的話題，今年的三輪面試雖然見盡各式各樣的候選佳麗，但獲大批網民批評佳麗的質素一年比一年參差。《越南環球小姐2022》選舉早前圓滿結束，獲網民大讚所有參選佳麗都勁高質，完勝一班港姐。

冠軍得主為現年28歲的Nguyễn Thị Ngọc Châu，她賽前已被視作大熱人選，皆因她不但是越南模特兒新秀大賽第七季的冠軍得主，同時亦是2019年跨國小姐（Miss Supranational）的十強佳麗，今次參選越南環球小姐順利擊敗多名勁敵得到「最佳身材」名銜，更成功以大熱身份奪冠。

不少香港網民大讚除了冠亞季非常靚女之外，就連落選的佳麗亦很高質，完勝香港佳麗：「身材已經贏晒」、「好掂」、「香港係選學歷同家底」、「香港小姐要轉名香港大媽」。

Nguyễn Thị Ngọc Châu（中）大熱奪冠。（MUVN Facebook）

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文章授權轉載自《香港01》