英國男子連兩天目睹「湖中水怪」獵殺時刻 網點名2嫌疑犯

國外時不時會出現「水怪」傳聞，近日，英國一名男子便表示自己連續兩天目擊「水怪」的獵殺時刻，湖面上的鵝隻瞬間被拖入湖底。自此，男子不敢再下水游泳，並警告當地居民不要讓小孩和狗靠近湖泊。

據外媒報導，英國一名在阿爾斯沃特湖（Ullswater）工作的男子韋恩歐文斯（Wayne Owens）近日積極奔走，告知湖區（Lake District）的在地居民不要讓孩子和狗靠近水域，原因在於歐文斯親眼目睹湖上的動物遭「水怪」攻擊、拖入湖底。

歐文斯指出，自己當時在輪船上，看到一隻重約4、5公斤的灰鵝被拖入湖下，無法掙脫，且再也沒有浮上水面；隔天，相似的場景再次出現，與歐文斯一同出行的船長也成為目擊者，直擊15秒內連續兩隻鵝都被拖走。船長事後表示，從業36年來都沒有遇過這樣的情況。

歐文斯原本都會在湖中游泳，但自從遇到「水怪」襲擊事件後，再也不敢下水。與他人分享此經歷後，多數人判斷，有能力把成鵝拖入湖底的生物，只有22到27公斤重的梭子魚（pike），但照理來說，成鵝是有辦法從梭子魚口中掙脫的。

事件曝光後，有網友推測「水怪」的真身涉及2種生物，一種可能是梭子魚，「漁民會告訴你天鵝、小鴨和水鳥是牠們的獵物」；另一可能是大型鯰魚（Catfish），「這些魚會在湖泊中長到非常大，湖泊是他們的領地」、「不要讓小狗在那裡游泳」。有人則推測是外來種，「偶爾你會遇到不負責任的人將外來物種釋放到湖泊和河流中」。

對此，湖區國家公園（Lake District National Park）的發言人則表示，經調查並沒有發現異常。