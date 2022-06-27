印度夫發現妻輕生亡悲痛報案 4歲兒1句話令案情逆轉

印度北方邦首府勒克瑙（Lucknow）6月24日發生一宗駭人命案，一名男子報案稱發現妻子在房間吊扇上輕生，但他們的4歲兒子透露背後驚人真相，最後丈夫25日遭警方拘捕。

《印度時報》報道，高塔姆（Rinku Gautam）24日向警方報案稱，自己當天發現妻子庫馬里（Brijesh Kumari）在房間裏自殺身亡。警方到場後，發現庫馬里的遺體掛在吊扇上，隨即取下並送去驗屍，而高塔姆看起來相當難過。

不過警方查問庫馬里家屬時，兩人的4歲兒子卻向警方描述爸爸殺害媽媽的過程，「爸爸把媽媽推到沙發上，再摑她一巴掌，然後緊緊勒住她的脖子，之後才把媽媽掛在吊扇上。」

警方最初對小孩的證詞抱持懷疑，但在驗屍結果出爐後，顯示庫馬里確是遭人勒斃身亡，與兒子的說法不謀而合，加上在調查過程中，高塔姆逃離了現場，警方因此採信證詞，25日逮捕高塔姆。

庫馬里的父親拉姆（Latori Ram）也指控女婿與女兒結婚7年以來一直不滿意妻子的嫁妝，不停家暴折磨女兒，最後還親手殺害妻子。

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文章授權轉載自《香港01》