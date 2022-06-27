「3隻蟑螂+一罐灰塵」竟可賣出千萬天價？害得NASA急跳腳：快還來

3隻蟑螂屍體加上一罐灰塵竟能拍出1185萬元天價，甚至讓美國太空總署（NASA）為此急跳腳？原來近日美國一家拍賣商舉辦的拍賣活動中，即將為一組包含3隻蟑螂和一罐灰塵的商品決定落槌價碼，但NASA主張該組商品為美國聯邦政府所有，要求拍賣商停止拍賣且歸還予國家。

根據美聯社報導，總部位於美國波士頓的拍賣商「RR Acutions」原訂於23日決定一組名為「阿波羅11號計畫月球土壤實驗」（Apollo 11 Lunar Soil Experiment）拍賣物品的落槌價碼，內容包含2盒組織切片、3隻蟑螂屍體及40毫克從蟑螂胃裡取出的月球塵埃，拍賣商預計最高能拍出40萬美元（約新台幣1185萬元）。

NASA委任律師在寄給拍賣商的信中聲稱，這些材料仍屬於美國聯邦政府，「所有在阿波羅任務中的樣本皆屬於NASA所有，包含分析、銷毀或提供予其他項目為目的之材料」。信中同時呼籲拍賣商立刻停止競標，不得再推動任何與阿波羅11號月球土壤實驗樣本有關的銷售行為，且要求立即歸還上述材料給聯邦政府。

阿波羅11號是人類首次登陸月球的載人太空飛行任務，即是著名的美國太空人阿姆斯壯（Neil Alden Armstrong）登月行動，該任務帶回超過47磅（約21.3公斤）的月球地表岩石。這些月球材料被帶回地球後，再被分送到各實驗機構，有的被餵食給昆蟲、魚類或小動物，以檢測月球地表是否含有有毒物質。

已於2007年逝世的女昆蟲學家布魯克絲（Marion Brooks）過去曾任教於美國明尼蘇達大學（University of Minnesota），當時她也收到NASA送來的月球材料。1969年10月，布魯克絲曾在一篇報導中指出，「我沒有查出任何傳染源的證據」，她聲稱未在月球材料中發現有毒物質或任何具不良影響的證據。

不過，實驗結束後，這些月球材料和被餵食的蟑螂並未被歸還給NASA，而是在布魯克絲家中進行對外展示，但她的女兒在2010年將其售出，如今又再度被一位不知名人士於RR Acutions上展示拍賣；NASA也坦承，對於布魯克絲的女兒先前出售月球材料的行為並不知情。

經過NASA與拍賣商不斷來回地溝通，拍賣商最終改變原本的立場，宣布取消這場具爭議的拍賣會，拍賣商委任律師柴德（Mark Zaid）表示，「這些蟑螂在美國太空計畫中所佔的歷史價值絕對是無庸置疑的」。