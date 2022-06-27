2千萬豪宅住5年驚見滿屋裂縫 屋主無奈「連門都打不開」

英國一對老夫婦5年前在劍橋郊區購入一棟2千萬豪宅，本想在此安享晚年，不料沒住多久就發現房屋四處出現裂縫，保險公司更以難以修復為由要求拆除重建，而背後原因與建商未考量到土壤問題有關。

根據英國鏡報（The Mirror）報導，70 歲的馬德琳（Madeline）和 69 歲的普萊斯（Alastair Price）夫婦，倆人從銀行退休後，在2018年購入一棟價值72.5萬英鎊（約2,635萬元新台幣）的豪宅，卻僅居住5年就面臨被拆除的命運。

這是一棟位在英國劍橋的獨立式住宅，擁有五間臥室和三間浴室，還可以俯瞰一整片開闊田野，但如今內部卻因土壤膨脹形成數公尺長的裂縫，保險公司將原因歸咎於地基建設不良，於是下令拆除並重建房屋。對此，女主人馬德琳無奈地說，「這真是一場噩夢，裂縫幾乎無處不在，沒有一個地板或牆面是平坦的，我甚至無法打開前門，因為它被卡住了」。

這對夫婦聲稱，地面隆起與潮濕導致的土壤膨脹有關，但建商在建造房屋時卻沒有考慮到這一點，根據當地的建築管理，建商應為該房屋提供 10 年保固。而在收到拆遷通知後，夫婦倆和他們的黃金獵犬必須先搬出這棟房子，雖他們能獲得六個月租金的補償，但馬德琳直言，重建至少要費時兩年，這之前他們會搬到此生最後的家，並打算將重建後的房子直接出售。