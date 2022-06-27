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棒球打到一半頭暈狂吐…送醫發現又是中暑 東京週末暴增上百例

聯合新聞網／ 綜合報導
日本東京、埼玉在週末有多位民眾中暑送醫，甚至有人不幸身亡。圖擷取自youtube
日本東京、埼玉在週末有多位民眾中暑送醫，甚至有人不幸身亡。圖擷取自youtube

東京在27日發佈用電警報，表示電力存量已經探底，希望民眾能夠節約能源。不過隨著近年夏天氣溫升高，許多日本民眾也越來越吃不消，光是在一個週末，就出現數百起中暑送醫，甚至死亡的案例。

根據日本媒體「朝日電視台」報導，埼玉縣消防單位在上週末接獲通報，表示有一位在公園打棒球，負責當投手的30多歲男性，在比賽中突然出現頭暈、想吐和肚子痛等症狀。救護人員立刻到場，將男子搬上了救護車，並研判男子應該是在炎炎夏日中，未能攝取充足水分，因此才出現中暑的現象。

另外還有一位74歲男性，同樣因為中暑的關係，出現呼吸困難及虛脫的情形。更有一位94歲男性沒使用冷氣，雖然有開窗戶和電風扇，但還是在自家中暑到失去意識，送醫後不幸身亡。光在25日一天，埼玉縣就出現多達135位民眾，因為中暑的關係送醫治療。

而不只是埼玉縣，東京都在25日也有127人中暑送醫，26日則有95人，週末兩天合計就超過200人中暑嚴重到必須治療。由於氣溫始終居高不下，媒體也呼籲一般民眾要多補充水分，盡可能避免中暑的情況發生。

日本 中暑

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因為進入炎炎夏日，越來越多室內空間得開冷氣降溫，使得電力需求也水漲船高。日本東京電力就在27日發出「電力需給逼迫注意報」，希望民眾平時能夠隨手關燈等等，盡可能節省電力。

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