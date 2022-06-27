東京快沒電了！網友轟「政策失敗」 媒體公布省電10招

因為進入炎炎夏日，越來越多室內空間得開冷氣降溫，使得電力需求也水漲船高。日本東京電力就在27日發出「電力需給逼迫注意報」，希望民眾平時能夠隨手關燈等等，盡可能節省電力。

根據日本媒體「共同通訊社」報導，東京電力公布了6月25至7月1日這單週，各地預測的電力供給預備率。其中判斷東京在27日下午四點半至五點時，該數值會降到只剩3.7％。距離能穩定供電的最低標準3％已經差距不遠，顯示東京的電力已出現吃緊狀態。

網友們紛紛表示「最近東京的平均氣溫大概有34度，只靠電風扇會出人命」、「根本原因在於不讓核電廠運轉，改用供電不穩的再生能源，又停止舊式火力發電」、「經產省政策的失敗」、「東北地震以來我就盡可能省電，夏天都不開冷氣靠電風扇度過，但這幾年真的熱到不開冷氣不行」、「為什麼要為了企業的利益，把負擔加到一般民眾身上」。

媒體另外也提供一般家庭，十種可以做到的省電方法：