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英國票選最佳接吻高手 銀行家跟公務員很差、這個職業最棒

聯合新聞網／ 綜合報導
經常被取笑為無聊算盤的會計師，意外地被選為最好的接吻對象，且領先於醫生、護理師與工程師(ingimage)
經常被取笑為無聊算盤的會計師，意外地被選為最好的接吻對象，且領先於醫生、護理師與工程師(ingimage)

英國約會網站（Plenty of Fish）針對2,000名民眾調查，覺得哪個職業的人是最好的接吻對象，哪個職業的人接吻印象最差？令人驚訝的是，被票選出來最好的接吻者竟然是會計師，且領先於醫師、護理師與工程師，讓人意外會計師不是只是大家所認為的「無聊的算盤」。

根據《每日郵報》報導，大約有55％的受訪者表示，他們目前的伴侶並不是他們認為的最好的接吻對象，有11％的人則表示，他們目前的伴侶是最好的接吻對象。

報導中受訪者37歲的克萊兒（Claire Hunter）表示，自己在夜店遇到會計師克里斯後，兩人就結婚了。克萊兒說：「我記得我們兩個一起跳舞，進而發展下一步，而這會是我一生中最好的吻，在那之後這成了我們的習慣」。

約會公司的調查數據顯示，他們票選出來最好的接吻對象前五名職業分別是，第一名為會計師、第二名則是醫生與護理師、第三名為工程師，再來則是教師，第五名則為服務生與或廚師；而被選為接吻經驗最糟糕的前五名則有，公務員、銀行員、律師、地產代理商或是IT產業員工。

護理師 公務員

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