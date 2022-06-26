歐美破紀錄高度熱浪 亞洲也難倖免

全球遭逢熱浪襲擊！歐洲、美國與亞洲等地都出現數十年來破紀錄的高溫，造成農業、畜牧業等嚴重危害。如西班牙傳出森林野火；美國出現大量乳牛熱死的事故；印度政府更因缺水而動用送水車。公衛專家警告，沒有負擔空調的民眾，恐成為這波熱浪下最危險的族群。

歐洲野火延燒

《衛報》報導，過去幾週以來，歐洲各國都遭到熱浪襲擊，如法國打破了十幾年來的高溫紀錄，瑞士、奧地利、德國和西班牙等國創下歷史新高，溫度多飆破攝氏40度C。

其中，義大利北部城鎮因為飆高溫，乳牛的泌乳量減少10%；西班牙北部溫度一度飄升至43.5度，導致該地出現多處森林大火，野火延燒面積達2萬5千公頃。對此，西班牙氣候學者警告，氣候變化將導致歐洲地區的火災持續時間延長；

美國熱蓋罩頂

此外，美國出現「熱蓋效應」，指地表熱空氣向上對流時，因為高氣壓影響下降，出現反覆升溫的狀況。對當地農業造成相當嚴重的影響，包括堪薩斯州有2千頭乳牛因此熱死。

德州農工大學氣候專家德斯勒指出，沒有冷氣以及需要在戶外工作的民眾，唯一的選擇就是「受苦」。他強調，尤其在美國中南部有許多人需要到農地工作，且無法取得穩定的冷卻系統，造成熱浪下最大的公衛危機。

亞洲遭高溫襲擊

而除了歐美國家之外，許多亞洲國家也遭到高溫襲擊，如日本今年夏天比往年更早報到，東京連日紀錄到攝氏32度的高溫，今年第一個「真夏日」更提早在5月出現（日本攝氏30度以上稱為「真夏日」，攝氏35度以上稱「猛暑日」）。

南亞地區也難以q倖免於難，《BBC》報導，除了印度北部與中部近期平均氣溫為創下百年來的最高紀錄；巴基斯坦南部5月也飆出50度超高溫，導致國內出現缺水現象，印度當局更需出動送水車，提供民眾日常用水。

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