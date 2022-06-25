快訊

猴痘侵台關鍵20天 台大醫：入侵社區後「傳播難斷根」

今高溫仍在36度！慎防午後大雷雨 觀察下周熱帶擾動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人妻遭公公嘴裡塞布浴室凌虐砍頭慘死 凶嫌動機曝光讓人心寒

香港01／ 文：布萊恩
塔斯尼姆因教育問題想帶3名孩子搬回澳洲生活，沒想到卻引來殺機，最終被凌虐致死，（網上圖片）
塔斯尼姆因教育問題想帶3名孩子搬回澳洲生活，沒想到卻引來殺機，最終被凌虐致死，（網上圖片）

嫁到異地的女子，與公公爭執竟招致殺身之禍！巴基斯坦早前發生一宗恐怖兇殺案，38歲澳洲女子塔斯尼姆（Sajida Tasneem）婚後定居巴基斯坦，近日因教育問題想帶3名孩子返回澳洲生活，沒想到卻引來公公不滿，2人爆發爭執後，公公竟動殺機，在浴室內對塔斯尼姆凌虐，最終以斧頭砍頭將她殺害。據報事發時塔斯尼姆的父親亦目擊過程，目前警方已拘捕涉案男子。

綜合外媒報導，38歲澳洲女子塔斯尼姆（Sajida Tasneem）與丈夫同為工程師，婚後被婆家要求到搬到巴基斯坦定居，惟丈夫繼續在外地工作。近日為了讓3名孩子獲得更好的教育，塔斯尼姆便想帶3名孩子搬回澳洲居住，公公得悉後與她爆發爭執。至本月11日動殺機，在家中對塔斯尼姆凌虐毆打，最終用斧頭砍頭將她擊殺。

據報被塔斯尼姆的父親目擊過程，但無法阻止。塔斯尼姆父親透露，女兒提出想搬回澳洲後，即被公公沒收護照，事發當天他聽到公公正在辱罵女兒，其後發現女兒陳屍浴室，嘴裏塞了一塊布。他後悔又悲痛地表示，「我女兒唯一做錯的，就是聽丈夫的話搬到巴基斯坦居住」、「她希望她的孩子在澳洲接受高等教育，而不是生活被剝奪」。塔斯尼姆被公公在浴室凌虐並用斧頭砍頭致死。

塔斯尼姆死後遺下3名小孩，最小的只有3歲，他們目前由塔斯尼姆在巴基斯坦的家人照顧，仍在適應沒有母親的生活。當地警方證實已就案件拘捕1名男子，正進一步調查。澳洲外交貿易部門發言人已聯繫塔斯尼姆家屬並表示哀悼，會為他們提供協助。

延伸閱讀：

恐怖挖眼│便利店女店員提戴口罩 遭徒手挖眼 兇徒獲輕判惹公憤

12歲女童畫出-詭異綠衣男-機警老師識破恐怖真相報警救一命

文章授權轉載自《香港01》

澳洲 巴基斯坦 浴室 護照

相關新聞

人妻遭公公嘴裡塞布浴室凌虐砍頭慘死 凶嫌動機曝光讓人心寒

嫁到異地的女子，與公公爭執竟招致殺身之禍！巴基斯坦早前發生1宗恐怖兇殺案，38歲澳洲女子塔斯尼姆（Sajida Tasneem）婚後定居巴基斯坦，近日因教育問題想帶3名孩子返回澳洲生活，沒想到卻引來公公不滿，2人爆發爭執後，公公竟動殺機，在浴室內對塔斯尼姆凌虐，最終以斧頭砍頭將她殺害。據報事發時塔斯尼姆的父親亦目擊過程，目前警方已拘捕涉案男子。

67歲爺爺事隔50年再戰高考 比孫女們的成績更好！

印度1名長者卻選擇挑戰自己，充實人生。在完成了高中課程的50年後，67歲的穆罕默德．納基（Mohammad Naki）為了追夢，決定再考一次高考，這次由文科轉成理科，全為了成為一名藥劑師。

南韓都市家庭 大舉遷至鄉村

最新數據顯示，南韓去年舉家從都市搬到鄉村的家戶數創新高，原因是民眾受不了嚴格防疫的限制，且都會區房價飆升到難以負擔的水準...

挑戰Like數！爸承諾8歲女自製風扇1讚1日圓 吸40萬Like點差點破產

父母答應小朋友的事一定要做到，才能以身作則教導他們做有信用的人，但日本1位父親卻被自己對女兒的承諾嚇倒。原來是他的8歲女兒作出「Like數挑戰」，要求他將其自製的手動風扇放上社交平台展示，並要他承諾如獲得1個讚好便可得1日圓，父親見自己的社交平台粉絲人數不多，便一口答應。豈料數天後，該帖竟然狂吸40萬個讚，父親得知要給女兒40萬日圓（約2.4萬港元）即被嚇倒，幸好女兒也覺得金額太大，改為收下1個扭計骰便心滿意足。

感覺毛毛的：「毛主義」激化全球極左的暴力紅太陽？

一九三六年的秋天，美國記者海倫（Helen）與愛德加．史諾（Edgar Snow）住在北京一座寬敞的四合院裡。海倫年近三十，體態纖瘦，容貌姣好如好萊塢明星。她靜下心來，開始晨間的寫作。這時，前門突然打開，愛德加走了進來，她四個月沒見到丈夫了。六月以來，愛德加前往中國西北部的中國共產黨黨部後，幾乎音訊全無。如今，套用海倫一貫犀利的描述，他「那灰白的鬍鬚後面，露出傻乎乎的笑容，儼然就像一隻吞下金絲雀的貓」。他戴著一頂「褪色的灰帽，帽子前方有顆紅星」，興高采烈地在家裡手舞足蹈，並向家裡的中國廚師點了一份豐盛的美式早餐（蛋、咖啡、牛奶）。

日外包業者私存46萬人個資還弄丟 警方尋獲關鍵隨身碟

日本兵庫縣尼崎市將住民稅及生活補助業務外包給業者，不料負責人員私自用隨身碟存取46萬名居民個資，21日下班去喝酒時搞丟隨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。