快訊

烏媒：俄軍洗劫烏克蘭最大太陽能發電廠 偷光太陽能板

首例猴痘侵台...有哪些症狀、會人傳人嗎？11大QA一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

挑戰Like數！爸承諾8歲女自製風扇1讚1日圓 吸40萬Like點差點破產

香港01／ 喬納森
8歲女兒自製風扇後作出「Like數挑戰」，勁吸40萬個讚好，應該可獲40萬日圓。（Twitter圖片)
8歲女兒自製風扇後作出「Like數挑戰」，勁吸40萬個讚好，應該可獲40萬日圓。（Twitter圖片)

父母答應小朋友的事一定要做到，才能以身作則教導他們做有信用的人，但日本1位父親卻被自己對女兒的承諾嚇倒。原來是他的8歲女兒作出「Like數挑戰」，要求他將其自製的手動風扇放上社交平台展示，並要他承諾如獲得1個讚好便可得1日圓，父親見自己的社交平台粉絲人數不多，便一口答應。豈料數天後，該帖竟然狂吸40萬個讚，父親得知要給女兒40萬日圓（約2.4萬港元）即被嚇倒，幸好女兒也覺得金額太大，改為收下1個扭計骰便心滿意足。

這名日本父親今個月初在Twitter分享女兒自製的風扇，是用紙巾盒與廚房紙巾的空紙棍來製成，只要轉動紙棍，用紙巾盒造成的扇葉便會轉動。他拍下女兒親自示範如何運作風扇的影片，並放上他的Twitter發布。

原來這是女兒提出的Like數挑戰，她要求父親將影片放上社交平台，並指如獲1個讚便要給她1日圓，父親當時心想追蹤自己的人數十分少，便立即答應女兒要求。

豈料不出數天，該帖的Like數爆升，完全超出父親所料，竟有40萬個讚，代表他要給女兒40萬日圓（約2.4萬港元）。幸好女兒亦明白事理，認為這筆錢太多，主動改為每100個讚1日圓，大大降低金額。父女其後又達成新的協議，以玩具代替金錢，最終父親買了1個價值1,800日圓（約104港元）的扭計骰給女兒，為今次奇妙經歷作結。

延伸閱讀：

係愛呀！新手爸抱9天大BB「靜音超慢動作」　妻傻眼：抱炸彈嗎？

父親節│乖女扮冷淡炮製驚喜　阿爸呻無人陪撒嬌　網民：超可愛

文章授權轉載自《香港01》

社交 日本 父母 信用

相關新聞

挑戰Like數！爸承諾8歲女自製風扇1讚1日圓 吸40萬Like點差點破產

父母答應小朋友的事一定要做到，才能以身作則教導他們做有信用的人，但日本1位父親卻被自己對女兒的承諾嚇倒。原來是他的8歲女兒作出「Like數挑戰」，要求他將其自製的手動風扇放上社交平台展示，並要他承諾如獲得1個讚好便可得1日圓，父親見自己的社交平台粉絲人數不多，便一口答應。豈料數天後，該帖竟然狂吸40萬個讚，父親得知要給女兒40萬日圓（約2.4萬港元）即被嚇倒，幸好女兒也覺得金額太大，改為收下1個扭計骰便心滿意足。

感覺毛毛的：「毛主義」激化全球極左的暴力紅太陽？

一九三六年的秋天，美國記者海倫（Helen）與愛德加．史諾（Edgar Snow）住在北京一座寬敞的四合院裡。海倫年近三十，體態纖瘦，容貌姣好如好萊塢明星。她靜下心來，開始晨間的寫作。這時，前門突然打開，愛德加走了進來，她四個月沒見到丈夫了。六月以來，愛德加前往中國西北部的中國共產黨黨部後，幾乎音訊全無。如今，套用海倫一貫犀利的描述，他「那灰白的鬍鬚後面，露出傻乎乎的笑容，儼然就像一隻吞下金絲雀的貓」。他戴著一頂「褪色的灰帽，帽子前方有顆紅星」，興高采烈地在家裡手舞足蹈，並向家裡的中國廚師點了一份豐盛的美式早餐（蛋、咖啡、牛奶）。

日外包業者私存46萬人個資還弄丟 警方尋獲關鍵隨身碟

日本兵庫縣尼崎市將住民稅及生活補助業務外包給業者，不料負責人員私自用隨身碟存取46萬名居民個資，21日下班去喝酒時搞丟隨...

華裔男割喉殺妻 死前放她最愛音樂 還握妻手直到死亡

佛羅里達州阿塔蒙特泉(Altamonte Springs)21日傳出一起冷血凶殘的殺妻案，21歲華裔男子楊錫辰(Xich...

留兒熱死車內 父「終身監禁」判決被喬州最高法院推翻

喬治亞州男子哈里斯(Justin Ross Harris)2016年因被控把僅22個月大的兒子在高溫下留在車內，導致嬰兒...

合謀淫魔性虐…英名媛麥斯威爾遭求刑30年 恐老死獄中

聯邦檢方22日晚間向紐約曼哈頓的聯邦地區法官表示，英國名媛季絲蘭·麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)選擇與淫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。