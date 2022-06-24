挑戰Like數！爸承諾8歲女自製風扇1讚1日圓 吸40萬Like點差點破產

父母答應小朋友的事一定要做到，才能以身作則教導他們做有信用的人，但日本1位父親卻被自己對女兒的承諾嚇倒。原來是他的8歲女兒作出「Like數挑戰」，要求他將其自製的手動風扇放上社交平台展示，並要他承諾如獲得1個讚好便可得1日圓，父親見自己的社交平台粉絲人數不多，便一口答應。豈料數天後，該帖竟然狂吸40萬個讚，父親得知要給女兒40萬日圓（約2.4萬港元）即被嚇倒，幸好女兒也覺得金額太大，改為收下1個扭計骰便心滿意足。

這名日本父親今個月初在Twitter分享女兒自製的風扇，是用紙巾盒與廚房紙巾的空紙棍來製成，只要轉動紙棍，用紙巾盒造成的扇葉便會轉動。他拍下女兒親自示範如何運作風扇的影片，並放上他的Twitter發布。

原來這是女兒提出的Like數挑戰，她要求父親將影片放上社交平台，並指如獲1個讚便要給她1日圓，父親當時心想追蹤自己的人數十分少，便立即答應女兒要求。

豈料不出數天，該帖的Like數爆升，完全超出父親所料，竟有40萬個讚，代表他要給女兒40萬日圓（約2.4萬港元）。幸好女兒亦明白事理，認為這筆錢太多，主動改為每100個讚1日圓，大大降低金額。父女其後又達成新的協議，以玩具代替金錢，最終父親買了1個價值1,800日圓（約104港元）的扭計骰給女兒，為今次奇妙經歷作結。

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文章授權轉載自《香港01》