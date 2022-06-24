乘客老愛問「飛到哪了」 空服員坦言：答案都是亂掰的

不少乘客會在飛行過程中詢問空服員目前的飛行位置，通常空服員都會很耐心的回答，但日前一名空服員在論壇上表示，他們其實根本不知道所在位置。

據《鏡報》（Mirror）報導，一名網友在論壇Reddit的「空服員版」詢問，究竟長途旅行時，空服員服務完乘客以後都在做什麼？這個問題引來不少空服員回覆，其中一名匿名的空服員表示，即使不用送餐時，也要回答乘客問不完的問題，其中一個最常見的問題就包含「我們飛到哪了？」這名空服員笑說，除非地形像大峽谷很明顯看得出來是哪個地方，不然其實他們通常也不知道飛到哪裡了。為了給乘客一個合理的答案，他們只好隨意捏造答案帶過。

其他空服員也紛紛回覆。其中一名空服員說，送完餐後空服員就會變成「廁所監督員」，每天要花超多時間教乘客怎麼開門，「時間長到令人難以置信」。不僅如此，還要提醒乘客「廁所一次只能一個人用」。另一名空服員則表示，他會想辦法抓空檔吃飯，但是有時候會被打斷，「雖然我很樂意服務你，但拜託卡好心咧，不要在我的食物上說話或呼吸好嗎！」