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沙林毒氣事件重演？日本電車被潑灑不明液體 2少女送醫

聯合新聞網／ 綜合報導
日本東武野田線電車遭人潑灑不明物體，造成2位乘客不適。圖擷取自twitter
日本東武野田線電車遭人潑灑不明物體，造成2位乘客不適。圖擷取自twitter

日本傳出有不明人士在電車車廂內潑灑液體，造成乘客不適的事件。事件造成電車一度停駛，並出動大量警消到場處理，但目前還未確認犯案的兇手究竟是誰。

根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，千葉縣約在今天清晨6點14分左右，消防單位接獲通報，表示東武野田線從柏站開往大宮站的電車，車廂內被灑了「感覺像是腐敗的惡臭液體」。

電車於是在野田市站停車，緊急疏散在場的大約100多位乘客。有兩位17歲的女乘客隨後被送醫治療，其中一位表示自己有下腹部疼痛的症狀。警消在場確認過後，初步認為液體本身似乎沒有毒性。雖然電車一度停擺，不過在日本媒體8點27分報導的當下，已經重新開始恢復正常行駛。

網友們對此議論紛紛，表示「連坐電車都變得很恐怖了」、「太可憐了，會成為一輩子的陰影吧」、「肚子痛應該是某種化學藥品影響吧」、「一瞬間又想起沙林毒氣了」、「又要發生悲劇了嗎」、「總之還沒鎖定犯人是誰對吧」、「拜託快點逮捕犯人」「恐怖攻擊嗎」、「東武最近的新聞感覺很多啊」。

「東京地下鐵沙林毒氣事件」是一起發生在1995年的社會案件，當時名為「奧姆真理教教主」的團體成員，在電車內釋放沙林神經毒氣，最後造成共14人死亡、6000多人受傷，是日本電車史上最嚴重的事件之一。

恐怖攻擊 日本

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