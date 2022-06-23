怎照顧？她才23歲就成為「34寶媽」 一整天超狂作息有夠驚人

非洲馬拉威（Malawi）一名23歲年輕女子在18歲時成為單親媽媽，但她努力振作起來，不只成為了堅強的媽媽，更一舉成為「34寶媽」。她成立慈善機構協助遭遇類似處境的人們，直到現在已收容34名孩童，而她也拍影片記錄照顧孩子們的一天，「幾乎24小時待機」的超強媽媽為孩童全心全力付出，讓人看了感動不已。

根據《太陽報》報導，薩伊薇（Tusayiwe Mkhondya）在18歲那年成為無家可歸的單親媽媽，歷經悲傷低潮，走出絕望情緒後的她毅然決然成立慈善機構「你不孤單（You Are Not Alone，簡稱Y.A.N.A），主要幫助有類似處境的人們，至今薩伊薇已收容34名陷入困境的兒童，年齡從5個月大到16歲都有，薩伊薇透露「他們有些是孤兒，有些是單親，但也有些是被父母拋棄了」。

非洲馬拉威一名23歲女子在網上分享照顧34個孩子的一天。 圖擷自TikTok @tusaiweyana

薩伊薇在TikTok記錄照顧這些孩子們的每日作息，她也堅持「每個孩子都有自己的任務」，年長的孩子要協助分擔家務，而她自己則是從凌晨4點就開始忙活，為5歲以下幼童準備餐點，直到晚上7點再把大家哄上床睡覺，但大家都入睡後，她的「夜班」才緊接著開始，由於有的小孩年紀尚小，她便需要準備孩子們的「夜奶」、協助換尿布等工作。

薩伊薇成立Y.A.N.A不只是收容需要幫助的孩子，更提供知識、教導他們生活所需的基本技能。許多網友看到她為照顧孩子們付出幾乎一整天的精力，都不禁感動直呼「妳做了一件了不起的事，請堅持下去！」、「願上帝保佑妳」。