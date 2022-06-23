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疑因「拒加臉書好友」 印度16歲少女遭砍身亡
日前印度發生一起持刀殺人案件，22歲男子疑似因16歲少女拒絕加他臉書好友，就登門將少女砍死，少女母親也身受重傷。
據《拉丁時報》報導，事發在印度北方邦（Uttar Pradesh）馬圖拉（Mathura）郊區Nagla Bohra村。少女的父親向警方報案，聲稱22歲男子以「送喜帖」為由拜訪，邀請男子進屋後，他卻抽出預藏在喜帖內的刀刺向少女，導致她當場身亡。
少女母親聽到尖叫聲衝出來察看，卻也被男子襲擊，導致背部及肩膀受重傷，被送往醫院救治。該男在發現自己鑄下大錯後試圖輕生，也被送往醫院治療。
少女父親報警聲稱，該男子因女兒不接受他的臉書好友邀請，就心生怨恨因而犯案。目前警方仍在調查並釐清該男的犯案動機。
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