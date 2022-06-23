旅費驚人！迪士尼將開私人班機 帶你一次遊12間迪士尼樂園

環遊世界是不少人的夢想，迪士尼更是不少人去到特定國家後的必去景點。現在迪士尼旗下的「迪士尼冒險」（Adventures By Disney）推出了環遊世界的行程，要帶遊客一次玩遍全球的迪士尼樂園。

據SIMPLEMOST報導，迪士尼旗下的「迪士尼冒險」（Adventures By Disney）公司，推出超豪華的迪士尼套裝行程。這趟夢幻行程長達24天，將帶著75位迪士尼鐵粉飛往六國的六座迪士尼樂園和另外六處迪士尼景點。除了必踩景點的迪士尼樂園之外，這趟行程還會飛往泰姬瑪哈陵、艾菲爾鐵塔、吉薩金字塔等知名景點。

報導指出，團員將搭乘VIP等級的冰島航空波音757私人飛機前往各景點。全程無須轉機，省下交通時間，讓團員能夠將時間充分運用在遊覽各地。除此之外，飛機上安排了專屬大廚，為團員精心製作餐點，更配有隨行醫生，讓團員能安心出遊。整趟旅程包含31個景點、旅程中的所有餐點，並安排三位「冒險嚮導」帶領行程。

這趟旅行不只行程豪奢，所需的費用也是要價不菲，最低價為10.9萬美金（約324萬台幣）。行程包含所有機票、膳食、住宿及迪士尼門票。這趟夢幻奢華之旅優先開放給之前參加過「迪士尼冒險」的旅客；參加過「迪士尼冒險」的旅客可以在6月22日開始上網預訂，參加過三次以上的旅客更可以提早兩天，在6月20日訂票，一般旅客的訂票時間則為6月28日。旅行的出發日和結束日則為2023年7月9日到8月1日。