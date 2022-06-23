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日本又破獲雜交趴！平凡男老師付費參加 和女高中生性交被逮

聯合新聞網／ 綜合報導
日本最近再度破獲一起亂交派對，其中參與成員包括一位男老師。圖擷取自youtube
日本最近再度破獲一起亂交派對，其中參與成員包括一位男老師。圖擷取自youtube

日本之前傳出自衛官舉辦百人雜交派對，震驚社會大眾。然而在媒體持續追蹤下，發現像類似的淫亂聚會其實所在多有，無論平常看似多平凡的人士，其實暗中都有可能是此類活動的關係者之一。

根據日本媒體「週刊女性」報導，神奈川縣警方近日又破獲一起雜交派對的案子。舉辦人是一位名叫高橋亮太的自營業者，他在2020年利用17歲的女高中生作為主打，吸引許多男性來參加派對，並向每個人收取2萬5000日幣（約相當於新台幣5453元）的參加費用，並三年間就舉辦了約50到60次派對。但據說他並未支付給女高中生任何酬勞。

由於涉及和未成年少女發生性關係，許多參與者也都遭到逮捕。其中包括一位名為澤田尚規的男性教師。澤田在一所中學擔任數學老師，同時身兼游泳部和環境委員會的顧問。不少學生都表示澤田是一位踏實而不特別起眼的老師，教學雖然稱不上糟糕，但也不特別有趣或突出。

面對像這樣普通的老師，居然也參加了未成年少女的雜交派對，學生表示相當難以置信。校方則是以案件是他的個人行為，拒絕接受媒體訪問，當地的教育委員會也只表示確認了澤田已被逮捕，其他一切無可奉告。

日本 派對

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