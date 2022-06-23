用屁屁呼吸？鼻子不通 日本專家發現直腸灌氧也可以

日本醫療團隊近期透過實驗發現，哺乳類動物在無法用鼻子呼吸時，可以透過腸道呼吸。

據Yahoo新聞報導，日本東京醫科齒科大學專家岡部亮（Ryo Okabe）為主要研究專家。他和研究團隊剝奪豬隻與老鼠的正常呼吸管道，藉此實驗這些動物是否能透過腸道換氣。這項研究發表於期刊《臨床與轉化資源與技術洞察》中。研究論文指出，由於新冠疫情肆虐，許多醫療機構的呼吸器及人工肺臟短缺，團隊受到泥鰍的呼吸方式啟發進而開始這項研究。

生物需要用不同方式，仰賴氧氣維生。自然界中有不少動物能夠用腸道進行換氣。泥鰍雖然可以用鰓呼吸，但主要呼吸方式是腸道呼吸。水中溶氧量不足時，泥鰍會游至水面吞食空氣，藉由腸道吸收氧氣。除了泥鰍之外，海參、鯰魚等水生生物也能透過腸道呼吸。

專家認為哺乳類動物的直腸黏膜較薄且有豐富細小的血管叢，因此經由肛門給藥較容易進入血管吸收。團隊以豬隻和老鼠進行實驗，並且在實驗之前擦洗部份動物的腸道，減少黏膜內層與血液流動的屏障，藉此提高吸氧的可能性。

實驗結果顯示，沒有進行腸道呼吸的對照組動物，在實驗開始後11分鐘死亡。未清洗腸道，但有進行腸道呼吸的動物則在18分鐘左右死亡。因此專家認為，哺乳動物確實可以透過肛門及腸道攝取氧氣。第三組腸道經過清洗，並在直腸接受加壓氧氣的動物中，有75%存活約一小時。目前實驗尚未進行人體實驗，不過團隊認為未來發展十分樂觀。