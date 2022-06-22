他反應廁所沒衛生紙 不滿肯德基經理回「環境很優」揮拳挨告

蘇格蘭51歲男子史考特（Kenneth Scott）日前到肯德基用餐，不料上廁所時卻發現沒有衛生紙，不知該如何是好的他只得困窘地坐在馬桶上等待，直到孩子前來問他要吃什麼，才得以獲救，事後他向店經理反應，卻遭經理一派輕鬆地回應：「廁所環境很優質」，氣得他失控揮拳，惹來官司。

根據「Metro」報導，當天史考特和妻子、孩子一起至肯德基用餐，他趁妻兒還在排隊點餐時去上廁所，但上到一半卻發現沒有衛生紙了，他只得困窘地坐在馬桶上，直到孩子前來問他要吃什麼，才得以獲救。這樣尷尬的經驗讓他不滿地向店經理反應，妻子也表示女廁也沒衛生紙，但店經理卻回應「廁所的環境很好」、「如果你夠聰明，你就有辦法解決」，這番言論讓史考特一聽整個失控，他抓住經理的頸部，猛揍其後腦勺。

即便檢察官認為，史考特是受到羞辱才造成情緒失控，但失態的暴力行為仍讓他吃上官司。最終，史考特需支付大約400英鎊（約新台幣1.5萬）的賠償金及320英鎊（約新台幣1.1萬）的罰款。