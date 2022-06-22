中亞沙漠化嚴重 恐讓冰川融化

氣候變遷重創中亞，當地沙漠化面積繼續擴大。美國研究發現，過去數十年來中亞土壤沙漠化已有擴散跡象，不只造成當地夏季越來越熱，也會讓高山地區的冰川融化，恐影響下游賴以維生的民生與農業用水供應。

沙漠、溫度皆升高

據《Peoples Dispatch》報導，內布拉斯加大學科學家胡琦（譯音）指出，從1980年代起，中亞沙漠氣候擴大100公里，整個中亞地區過去35年來溫度也在增加中，包括中國大陸、烏茲別克與吉爾吉斯，加上山區越來越熱與潮濕，恐將導致部分大型冰川退縮。

科學家指出，中亞擁有乾燥氣候條件，其中6成地區氣候更為乾燥，稍早研究也指出，大部分中亞平均溫度與降雨趨勢已有改變。

溫度已升高5度

這次科學家是分析1960-2020年氣溫與降雨數據並將中亞區分為11區，結果發現，從1980年代起，所有擁有類沙漠氣候的11個地區已向北擴大至少100公里，範圍包括南哈薩克、北烏茲別克、吉爾吉斯與中國的準噶爾盆地，連帶也影響鄰近地區變得更為乾燥。除此之外，1990-2020年的平均溫度也比1960-1979年高出攝氏5度。

冰川漸漸融化

科學家也發現，在中國部分地區，高溫已讓降水以雨水取代下雪，雨水越多加上溫度更高，將導致較高海拔的冰川融化，例如中國西北的天山已發現類似現象。對此，牛津大學科學家史坦伯格表示，「隨著降雪量的減少，中亞的冰川將不會補充流失的冰，以致未來能供給人類和農作物使用的融水將會減少。」

據《Nature World News》報導，科羅拉多大學波德分校科學家葛蘭茲指出，沙漠化是中亞和世界其他地區的問題。研究人員除了利用氣候分類，還應包括沙塵暴和熱浪等指標，才能明確證明沙漠正在擴張。

人類活動是主因

史坦伯格表示，採礦和農業等人類活動讓沙漠化程度越來越明顯，因此，當地政府應優先考慮永續農業與城市化。他也指出，中亞地區應與世界其他地區一樣關注氣候變化，努力提高自我的適應能力。

本次研究結果刊登在《地球物理研究通訊》。

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