快訊

左營海軍S-70C反潛直升機在營區墜毀 機上4人受傷送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中亞沙漠化嚴重 恐讓冰川融化

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導

氣候變遷重創中亞，當地沙漠化面積繼續擴大。美國研究發現，過去數十年來中亞土壤沙漠化已有擴散跡象，不只造成當地夏季越來越熱，也會讓高山地區的冰川融化，恐影響下游賴以維生的民生與農業用水供應。

沙漠、溫度皆升高

據《Peoples Dispatch》報導，內布拉斯加大學科學家胡琦（譯音）指出，從1980年代起，中亞沙漠氣候擴大100公里，整個中亞地區過去35年來溫度也在增加中，包括中國大陸、烏茲別克與吉爾吉斯，加上山區越來越熱與潮濕，恐將導致部分大型冰川退縮。

科學家指出，中亞擁有乾燥氣候條件，其中6成地區氣候更為乾燥，稍早研究也指出，大部分中亞平均溫度與降雨趨勢已有改變。

溫度已升高5度

這次科學家是分析1960-2020年氣溫與降雨數據並將中亞區分為11區，結果發現，從1980年代起，所有擁有類沙漠氣候的11個地區已向北擴大至少100公里，範圍包括南哈薩克、北烏茲別克、吉爾吉斯與中國的準噶爾盆地，連帶也影響鄰近地區變得更為乾燥。除此之外，1990-2020年的平均溫度也比1960-1979年高出攝氏5度。

冰川漸漸融化

科學家也發現，在中國部分地區，高溫已讓降水以雨水取代下雪，雨水越多加上溫度更高，將導致較高海拔的冰川融化，例如中國西北的天山已發現類似現象。對此，牛津大學科學家史坦伯格表示，「隨著降雪量的減少，中亞的冰川將不會補充流失的冰，以致未來能供給人類和農作物使用的融水將會減少。」

據《Nature World News》報導，科羅拉多大學波德分校科學家葛蘭茲指出，沙漠化是中亞和世界其他地區的問題。研究人員除了利用氣候分類，還應包括沙塵暴和熱浪等指標，才能明確證明沙漠正在擴張。

人類活動是主因

史坦伯格表示，採礦和農業等人類活動讓沙漠化程度越來越明顯，因此，當地政府應優先考慮永續農業與城市化。他也指出，中亞地區應與世界其他地區一樣關注氣候變化，努力提高自我的適應能力。

本次研究結果刊登在《地球物理研究通訊》。

【更多精采內容，詳見

延伸閱讀

影／戰爭未止 烏克蘭難民仍重返家園

揚秦股東會通過配發3元股利 三策略瞄準疫後商機

氣象局對2縣市示警 恐飆38度極端高溫

從動物行為中看見人類習性，其實我們沒什麼不同！

相關新聞

中亞沙漠化嚴重 恐讓冰川融化

氣候變遷重創中亞，當地沙漠化面積繼續擴大。美國研究發現，過去數十年來中亞土壤沙漠化已有擴散跡象，不只造成當地夏季越來越熱，也會讓高山地區的冰川融化，恐影響下游賴以維生的民生與農...

影／爭風吃醋愛打架？研究發現長頸鹿「長脖子」的背後秘辛

長頸鹿擁有如此修長美麗的脖子，原來只是為了獲得更多的交配機會？一支由中國、美國、瑞士、德國等國學者組成的聯合科研團隊近期在美國《科學》雜誌上撰文指出，化石研究表明，長頸鹿脖子越長，就越能在爭風吃醋打架時佔據優勢。

嬰兒睡覺勿用重力毯、包巾 兒科學會：也別與大人同床

美國小兒科學會(American Academy of Pediatrics，簡稱AAP)21日更新嬰兒安全睡眠指南，建...

「27歲大男生不能再集體住宿舍」從地表最夯男團BTS單飛風波 揭開K-pop成功背後危機

資深讀者們，還記得52年前，聽到「披頭四」（The Beatles）宣布解散，團員各自單飛的震撼嗎？當時台灣的電視台才剛開播，報紙只有3大張，只是青少年的您

單腳站10秒有困難？研究指老人平衡能力跟較長壽命有關

CNN與NBC新聞報導，《英國運動醫學雜誌》（British Journal of Sports Medicine）21...

高溫新常態？法國75年來最早熱浪 為歐洲帶來不祥預兆

西班牙、法國等西歐國家近期遭熱浪侵襲，法國西南部濱海度假勝地比亞里茲 （Biarritz）上周末氣溫飆到歷史新高攝氏42.9度。法國氣象局氣候學家索瑞爾表示，這是1947年以來「法國最早熱浪」。法新社說，許多人擔心歐洲6月初夏就出現熱浪的情況將成常態。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。