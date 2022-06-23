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伊拉克嚴重乾旱 水庫缺水後驚見三千年古城

聯合新聞網／ 綜合報導

過去數個月以來，伊拉克南部飽受極端氣候之苦，面臨嚴重乾旱。沒想到水庫水位降低後，原本被淹沒的古城竟因此重見天日。

CNN報導指出，今年一月到二月之間，考古學家在伊拉克北部的摩蘇爾大壩（Mosul Dam）組成研究團隊對這座古城進行深入研究。古城中有宮殿及其他大型建築，據專家推論這座古城應該是青銅時期的古扎奇庫城（Zachiku）。當地為西元前1550年至1350年間米坦尼帝國（Mittani Empire）的重要樞紐。米坦尼帝國的領土從地中海一路延伸至伊拉克北部。

伊拉克水庫水位退去後，發現一座3400年歷史的古城。圖擷自YouTube
伊拉克水庫水位退去後，發現一座3400年歷史的古城。圖擷自YouTube

據報，2018年時，考古學家就曾在當地發現一座宮殿，不過近期水位退去後發現更多建築物。其中包含幾座塔樓與城牆，以及一座多層樓高的倉儲大樓。該建築十分巨大，因此專家推論該城市當初應該儲放不少物資。這些建築是以太陽曬乾的泥磚建成的，因此通常在水中會影響結構。古扎奇庫城在西元前1350年左右發生地震，部分的城牆倒塌而壓毀下方的建築物。

考古學家表示，由於目前仍未發現米坦帝國的首都，因此到目前為止對於該古城的了解並不多。近期發現的文物或許有助於了解該文化。

伊拉克 考古

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