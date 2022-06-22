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日本AV新法被批本末倒置女優都反對 AV達人：未來可能剩一類片可看

香港01／ 撰文：白兔糖
（YouTube：@TBS NEWS DIG Powered by JNN 截圖）
（YouTube：@TBS NEWS DIG Powered by JNN 截圖）

日本最近通過「AV新法」，爲保障AV出演者訂立數條法則；包括男優或女優可以在作品公佈後一年内無條件解約、將作品下架。法案公佈後在網上引起一番熱議，當中有AV女優發文表示新法只會令非法管道無碼AV變得更加猖狂，對AV界前景感到不安。

AV出演被害防止·救濟法案在6月14日獲得通過，主張業界要更注重AV參演者生理和心理上的需求，列出多條條例規管AV製作。法案將會為業界帶來巨大轉變。即使條例是爲保障參演者、防止騙案而設，但有日本AV業界行内人士似乎並不看好條例……

日本早前將成年年齡從20歲降低至18歲，爲了保障這些新成人和減少AV受害者，參議院通過「AV新法」。法案主要内容包括要求片商在拍攝前提供一份解釋詳細内容的契約，若結果與説明有異，出演者可解除契約。同時製作公司在簽署合約後一個月才可以開始拍攝，作品在拍攝後必須先讓參演者確認内容；4個月後才可以發表。而作品公佈後一年内，演員可隨時無條件解除條約，同時將作品下架；當事者亦無需負擔任何賠償費用。

女優藤木紗英則表示新條例下由簽約至作品公佈的最短時間也需要花5個月，可能有不少人會在作品發表前就已經解約離開（Twitter：@sae_fujiki）
女優藤木紗英則表示新條例下由簽約至作品公佈的最短時間也需要花5個月，可能有不少人會在作品發表前就已經解約離開（Twitter：@sae_fujiki）

有不少人都認爲法案對業界百害而無一利。特別在新法下由簽約至作品公佈的最短時間也需要花5個月，若有意進軍AV界的新人現在還沒有簽約，則代表他們最少一個月都沒有工作、收入大減。加上作品需要4個月才可以發表，若任何一個參演者忽然表示要解除契約，製作公司也會蒙受不少損失。

有網民表示AV界的新人如果還沒有簽約，則代表最少一個月都沒有工作、收入將會大減（Twitter：@dec19811231）
有網民表示AV界的新人如果還沒有簽約，則代表最少一個月都沒有工作、收入將會大減（Twitter：@dec19811231）

現役AV女優天使萌在Twitter上載一連串貼文表示對新法的不滿。她認爲AV新法只會帶來反效果，因爲有不少AV受害者都是被FC2等發佈非法無碼AV的賣家威逼利誘而參演AV作品。正規AV製片公司循法例做事反而被當成白痴。當然法案可減少因一時衝動而斷送人生的人；但這也同時代表若有人以賺快錢想拍AV，就必須透過非法管道，那豈不是更危險嗎？

天使萌認爲AV新法反會助長非法無碼管道（Twitter：@amatsuka_moe）
天使萌認爲AV新法反會助長非法無碼管道（Twitter：@amatsuka_moe）

天使萌擔心有意進軍AV界的女生們會被非法無修正AV賣家欺騙，不建議她們因走投無路而出道。若無論如何都想拍AV也應找數間可信的事務所，好好衡量，認真對待自己的人生。言談之間流露出對AV界未來的不安和絕望。

大家認爲AV新法會為業界帶來甚麽影響呢？雖然法案某方面能保障參演者，但始終非法管道的AV很難管制，這些法外之人隨時會趁機招攬更多演員；會不會只是治標不治本呢？台灣AV達人一劍浣春秋亦發聲，擔心新法會令男優和女優之間失去信任，未來大家可能就只剩單人AV可看了……

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文章授權轉載自《香港01》

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