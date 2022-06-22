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遊客狂踐踏自拍 泰國「最寂寞的樹」面臨死亡威脅

聯合新聞網／ 綜合報導
圖片來源／泰國觀光局
圖片來源／泰國觀光局

泰國一處知名景點「最寂寞的樹」，近期因為大量遊客拜訪遭到毀損，甚至可能死亡。

ODDITYCENTRAL報導，泰國達叻府有一座面積只有幾公尺的小島，小島四圍環海，島中央長著一棵孤樹。即使四周環海，這棵木果楝（Xylocarpus rumphii）卻依然屹立不搖的矗立在水中央。由於景色特殊，加上和泰國知名漫畫《販售笑聲》（Kai Hua Roh）中的故事場景十分相似，因此吸引不少遊客前往朝聖。

報導指出，由於太多遊客拜訪，導致小島和孤樹都嚴重受損。不只樹枝被遊客折斷，裸露在外的樹根也被遊客踐踏到樹皮近乎剝落，整棵樹幹也比之前更加傾斜。由於這座小島非常地小，一次只能容納5人，但不少遊客為了能自拍硬是擠上小島，甚至爬上樹幹拍照。

這處海中孤樹之所以成為知名景點，是因為一名遊客拍照後在臉書分享。這名遊客發文將當地景色跟《販售笑聲》中的場景做比較，因此讓許多遊客都想一睹孤樹風采。當地政府目前計劃將限制遊客人數，並且只有在特定季節才開放遊客參觀，希望藉此保護孤樹。除此之外，政府也將發起孤樹保護運動，希望能提高遊客的環保意識。

泰國 自拍

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