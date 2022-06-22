建材行被一把火燒光 員工坦承犯案辯稱「工作壓力太大」

本月13日，日本埼玉縣草加市一間建材行發生火災。令人意外的是，會發生火災竟然是因為員工縱火造成的。

據Yahoo日本報導，32歲的兼職員工松澤達也（Tatsuya Matsuzawa）承認犯下罪行。男子在接受調查時坦言，自己是因為工作壓力太大，所以才放火燒了店面。事件發生時店面仍在營業中，除了松澤以外現場還有10幾名員工，幾名顧客，以及一名女性員工。該名42歲的女性員工因吸入過多濃煙受傷，被緊急送往醫院治療。

據報導指出，男子在建材行負責送貨及保全工作已經將近一年。事發時間為當天下午5點左右，男子刻意避開監視器點火燃燒窗簾。店面為一樓平房，因此火勢迅速蔓延，消防局出動多輛消防車到場撲滅火勢。警方也在案發隔天將男子逮捕到案。男子在偵訊時表示，自己是因為壓力過大才會縱火。

工作過量是過去幾十年來在日本職場常見的問題。自70年代開始，日本便有「karoshi」過勞死一詞，意指因工作過度勞累而死亡。2013年時，一名31歲的記者佐戶未和（Miwa Sado）就因加班159小時過度勞累而亡。更有一份2017年的調查指出，有四分之一的女性曾在約會時打瞌睡，因為工作真的太累了。