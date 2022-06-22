快訊

警察集體開假單貪汙 新北檢聲押14人、7人是員警

猴痘闖亞洲！新加坡通報首例確診個案 南韓現疑似病例

男買IKEA好物避暑不用千元 激推「讓我省超多電費」

聯合新聞網／ 綜合報導
面對歐洲熱浪不斷，網友在社群平台上推薦自己在IKEA上找到的遮光簾好物，不僅隔熱又能省電費。圖擷自IKEA
面對歐洲熱浪不斷，網友在社群平台上推薦自己在IKEA上找到的遮光簾好物，不僅隔熱又能省電費。圖擷自IKEA

英國一名男子為對抗高溫，在社群平台上分享花20鎊（約台幣730元）利用IKEA便宜家具，有效隔熱。不用花大錢裝冷氣，又能輕易取得，讓屋裡保有涼爽感，還輕鬆省電費。

冬天長過夏天的歐洲，不僅沒有裝冷氣的習慣，近年更因熱浪頻繁，每到夏天總是遇到電風扇很快銷售一空的窘境，在沒有冷氣空調的公車或地鐵，酷熱程度更是嚇人，設計保暖的屋子更是常常熱得像溫室一樣，讓許多已習慣低溫的歐洲人難以適應。

根據《鏡報》報導，一名網友戶在Reddit上分享一個絕妙的遮光技巧，可以幫助屋內在夏天阻隔熱氣，且它只要花僅僅20鎊（約台幣730元）而已。

這位名為vbloke的男子告訴其它在Reddit網友，IKEA所賣的蜂巢式風琴簾，可以完全遮光或僅透一點光，能在炎熱的夏天，將熱氣擋在屋外。

vbloke也在他的貼文上透露，這款風琴簾不僅可以房子屋內過熱，還能在寒冷的冬天幫助減少電費。他說：「它們幫我降低了我的暖氣費用，因為蜂巢設計有利於把熱氣留在屋內。」

這款遮光風琴簾來自IKEA的蜂巢遮光系列（cellular blind collection），價格約莫20鎊（約台幣730元）左右。這款風琴簾在產品資訊上也寫道：「節能概念，靈感來自蜜蜂；蜂巢狀結構，可使內側空氣形成隔熱層，有助於節省能源」，且有多種寬度、長度和顏色可供選擇，以適合大多數窗戶。

根據IKEA說法，這款風琴簾可安裝於牆壁上或天花板上，購買時會附上安裝配件，有利於早晚遮光。在他們的購物評價上，也有許多顧客留下這款風琴簾有助於消暑的正面評價。

IKEA 冷氣 Reddit 熱浪

延伸閱讀

沒會員卡靠「三個字」順利進入好市多 網炸鍋：太不要臉了

商品拆封驚見壓扁菸盒...網怒轟奧客退貨惡作劇 好市多回應了

下場落魄...被移出iOS 16支援名單就算了 長壽神機二手市場價還慘跌

台中人的口福！這碗「神秘綠湯」北部人吃不到 老饕推：消暑必備

相關新聞

日本AV新法被批本末倒置女優都反對 AV達人：未來可能剩一類片可看

日本最近通過「AV新法」，爲保障AV出演者訂立數條法則；包括男優或女優可以在作品公佈後一年内無條件解約、將作品下架。法案公佈後在網上引起一番熱議，當中有AV女優發文表示新法只會令非法管道無碼AV變得更加猖狂...

男買IKEA好物避暑不用千元 激推「讓我省超多電費」

英國一名男子為對抗高溫，在社群平台上分享花20鎊（約台幣730元）利用IKEA便宜家具，有效隔熱。不用花大錢裝冷氣，又能輕易取得，讓屋裡保有涼爽感，還輕鬆省電費。

遊客狂踐踏自拍 泰國「最寂寞的樹」面臨死亡威脅

泰國一處知名景點「最寂寞的樹」，近期因為大量遊客拜訪遭到毀損，甚至可能死亡。

建材行被一把火燒光 員工坦承犯案辯稱「工作壓力太大」

本月13日，日本埼玉縣草加市一間建材行發生火災。令人意外的是，會發生火災竟然是因為員工縱火造成的。

國際瑜珈日 印度總理莫迪率萬人做瑜珈

今天是2022年國際瑜珈日，印度總理莫迪與中央部會首長、地方官員同步在印度75個歷史性地標主持萬人瑜珈晨運，推廣瑜珈文化

醫親揭女性小便「正確方式」 網驚：已經錯很久了

日常生活中，女性同胞相較於男性有許多不方便之處，其中上廁所就是一例。基於衛生上的顧慮，女性外出上廁所，多會選擇蹲式馬桶，但對年長者來說，蹲式馬桶會造成站不起來的困擾。另一則是女性如果上廁所的姿勢錯誤，不僅排尿排不乾淨，嚴重一點可能會導致排尿障礙、尿失禁或是尿道感染等困擾。多數女性都習慣雙腳併攏坐著上廁所，其實這是錯誤的姿勢，一位美國婦產科醫師分享短片示範「女性上廁所的正確方式」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。